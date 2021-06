El expresidente Felipe Calderón da positivo a COVID-19

¡Ya le dio Calderón a mi COVID-19!, digo, el expresidente Felipe Calderón dio a conocer que no salió limpio de esta pandemia: ya le dio COVID-19.

Por medio de sus redes sociales, el Felipón informó que, tras realizarse la prueba COVID-19, ésta dio positivo. “Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo”, expresó el exmandatario.

Y bueno, pese a la enfermedad, parece que Calderón está bien de salud, tanto así que lo que lo tiene con más pendiente es no poder andar de grillero, ahora que está terminando el proceso electoral. “Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña”, agregó el expresidente en su breve mensaje… el cual aprovechó para echarle sus frescas a AMLO y la 4T. “Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo”.

¡Ahhh, pero ahí andaba echando carreritas!

Así como gran parte de la población, el expresidente Calderón cree que ya pasó la pandemia… al menos eso ha dado a entender en los últimos días, donde se le ha visto ofreciendo entrevistas, en reuniones y hasta quemando llanta en el rally Maya… en todos los eventos mencionados, sin utilizar cubrebocas.

Pero bueeeeeno, seguro con esto que lamentablemente le acaba de suceder, el exmandatario volverá a tomar las medidas preventivas que a lo largo de la pandemia se han sugerido.

Calderón pide a candidatos echarle montón a Morena

Debido a que va a tener que está bajo llave, Felipe Calderón no podrá repetir en los cierres de campaña el llamado que ha hecho en los últimos días. ¿Cuál? Por si no siguen mucho que digamos al expresidente en las redes sociales, pues resulta que ha pedido a todos los candidatos de partidos que no sean Morena unir fuerzas para derrotar al partido de Andrés Manuel López Obrador (osease, Morena).

Calderón lanzó este llamado el pasado fin de semana, luego que la candidata del PAN en Guerrero, Irma Lilia Garzón, declinó a favor del abanderado del PRI-PRD, Mario Moreno (¡cómo la ven, chatos!)… para ver si así no dejan que la hija de Félix Salgado Macedonio salga ganona.

“Lo mismo debieran hacer en otros Estados, los candidatos de PAN, PRI o PRD que van solos y en tercero o cuarto lugar, como Larrazábal en Nuevo León, por ejemplo”, comentó Calderón… y rápido Larrazábal le pidió no andar organizando: “Hay opiniones de expresidentes a expresidentes; el expresidente Fox hace dos días manifestó su apoyo por mi candidatura, es un presidente que gobernó por el PAN y le entregó al PAN la Presidencia”.

En fin, pues que se recupere Calderón… y mientras, que no se las tome frías (las medicinas).