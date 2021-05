Sale el “Güero” Palma de penal del Altiplano… inmediatamente es reaprehendido

Poco le duró el gusto de probar las mieles de la libertad a Héctor Luis, El Güero, Palma. Pero ya podrá presumir que, mínimo, estuvo fuera del penal del Altiplano por unos minutos.

Luego que el fin de semana un juez absolvió al conocido exnarcotraficante del delito de delincuencia organizada… y no sólo eso, sino que pidió su inmediata liberación, pues ni modo: éste salió del penal del Altiplano, donde llevaba rato guardado.

De acuerdo con Milenio, El Güero Palma salió en libertad en la madrugada de este martes 4 de mayo. Esto, en medio de un dispositivo mam$%#lón, de esos que se montan para “personalidades” como el exlíder y cofundador del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, tan luego que probó libertad, el susodicho fue reaprehendido y trasladado a la Ciudad de México, sin conocerse los detalles de la probable orden de aprehensión que habría provocado esta esperada acción de parte de las autoridades.

Según reporta El País, tras ser reaprehendido, El Güero Palma estará en manos de la Fiscalía especializada en crimen organizado… no le hace que el juez que lo dejó libre haya establecido que no se logró establecer nexos entre el legendario narco y dicha actividad (¿¿¿en serio???). El asunto es que, si en la Fiscalía no dicen nada y ningún otro juzgado del país lo reclama, Palma Salazar quedará en completa libertad.

Por lo anterior, según indica el diario español, desde Palacio Nacional se ha puesto a chambear a todas las instancias correspondientes, para que en friega le encuentren al Güero Palma alguna cuenta pendiente, esto para que no queden en pin$%&e ridículo como en 2013, cuando se dio una situación parecida con Rafael Caro Quintero, quien luego de 28 años en prisión y reconocido como una de los principales narcos del país, quedó en libertad… y desde entonces es uno de los más buscados por la DEA.

Ahora con 80 años, Héctor Luis, El Güero, Palma podría quedar libre, luego de haber sido capturado desde junio de 1995. Pasó un rato en el penal de Occidente, pero en 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por narcotráfico. En 2016 nos lo regresaron a México, donde fue guardado en el penal federal del Altiplano. Y pues ahora esto: a cinco años de estar en prisión, ahora podría estar a las puertas de la libertad. Y sin túneles de por medio.