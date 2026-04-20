Mueren dos oficiales de la Embajada de Estados Unidos después de un operativo en Chihuahua

Lo que necesitas saber: En el accidente también fallecieron el primer Comandante de la Agencia Pedro Román Oseguera Cervantes y el agente Manuel Genaro Méndez.

En Chihuahua, las autoridades llevaron a cabo un operativo en lo que dicen era “uno de los lugares más grandes” que donde operaban una serie de laboratorios clandestinos de droga. Sin embargo, después, dos integrantes de la Embajada de Estados Unidos en México murieron en un accidente.

En el accidente también el primer Comandante o director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) Pedro Román Oseguera Cervantes y el agente Manuel Genaro Méndez.

Foto: @fiscaliachihuahua

Mueren dos oficiales de la Embajada de Estados Unidos tras operativo

La información la compartió el fiscal General de Chihuahua César Jáuregui en conferencia de prensa, el domingo 19 de abril.

Allí, Jáuregui explicó que el accidente sucedió durante la madrugada, cuando los agentes iban a la cabeza de un convoy de autos oficiales.

Foto:@fiscaliachihuahua

Al parecer, todo indica que el vehículo en el que iban derrapó, cayó en un barranco y estalló.

Se trató de dos oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos —que estaban en entrenamiento, en contexto del intercambio con el gobierno estadunidense—, un agente y el primer Comandante de la AEI de Chihuahua, quienes murieron en el accidente justo cuando regresaban del operativo que se llevó a cabo en el municipio de Morelos.

El operativo en Morelos

Sobre el operativo, lo que sabemos es que se aplicó contra 6 laboratorios clandestinos —en el municipio de Morelos en Chihuahua—, donde presuntamente se producían drogas sintéticas.

Foto:@fiscaliachihuahua

Este operativo —llevado a cabo entre el 17 y 18 de abril— fue diseñado y trabajado por la AEI y la Sedena (Secretaría de Defensa) durante tres meses. Además de los laboratorios, fue destruido una especie de campamento.

Sheinbaum

Si bien el trabajo de Inteligencia corrió a cargo por la Sedena y la AEI —que estuvieron 3 meses dándole a la investigación—, la información resaltó por la presencia de los integrantes de la Embajada de Estados Unidos en México.

De acuerdo con la Fiscalía, su participación está pactada bajo un intercambio “normal” y que ha sucedido de manera general.

Todo esto sucedió también en contexto de la estrategia de Donald Trump contra el tráfico de drogas y su insistencia de intervenir contra cárteles.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que acciones como las que promueve Trump no sucederían en México.

“No hay operaciones conjuntas”, enfatizó señalando los límites de los agentes del FBI o la DEA en México.

Ya en la mañanera del 20 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no sabía de la presencia de los oficiales estadunidenses.

“No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la Embajada de Estados Unidos en México, estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua”.

Entonces, revisará si hubo una falta a la Ley de Seguridad Nacional y qué onda con el gobierno de Chihuahua y la participación de los agentes de la representación de Estados Unidos.

“Hay colaboración, hay cooperación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra ni por aire. Se colabora en el marco de inteligencia agradecemos el apoyo“, concluyó.

Aunque… antes de esta reacción, el mismo embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson publicó un tuit para lamentar el saldo de este accidente.