El expresidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos comenzará a atacar en tierra a cárteles del narcotráfico, al asegurar que estas organizaciones ejercen control en México. Las declaraciones fueron hechas en una entrevista con Fox News, sin que se detallaran fechas, lugares o alcances de las posibles acciones. El anuncio ocurre tras operativos recientes de EE.UU. contra rutas del narcotráfico y ha generado reacciones internacionales, incluida la postura del gobierno mexicano en contra de cualquier intervención extranjera.

Lo que necesitas saber: La manera en que entraron a Venezuela y se llevaron a su presidente, nos hace tomar con mucha seriedad estas palabras de Trump

Otra vez Donald Trump decidió hablar de México como si fuera parte de su libreto habitual. El presidente de Estados Unidos aseguró que su gobierno atacará “por tierra” a los cárteles de la droga en cualquier lugar, incluyendo México, Centroamérica y América del Sur.

Las declaraciones las hizo durante una entrevista con el New York Post, citada por El Universal, y aunque ya van como 20 veces que lo dice, cada vez lo hace de forma más preocupante.

Fotografía @WhiteHouse vía X

¿Qué dijo Donald Trump sobre atacar por tierra a cárteles en México?

Durante la entrevista, Trump afirmó que Estados Unidos tiene bien ubicados a todos los cárteles y sus integrantes, por lo que es cosa de tiempo para que los ataquen.

“Vamos a atacar a los cárteles. Conocemos sus rutas. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar por tierra”, explicó.

Y cuando le preguntaron dónde, pues los cárteles están en varios países como México, Venezuela o Colombia, fue muy claro al responder que puede ocurrir “en cualquier lugar”.

Foto: @POTUS

Un discurso que se repite

No es la primera vez que Trump hace este tipo de señalamientos. En los últimos días ha insistido en presentar al narcotráfico como una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos y a México como un país rebasado por el crimen organizado.

Se trata de un discurso que ha usado durante años, especialmente en contextos políticos donde endurecer el tono suele rendir frutos entre su base.

Lo que sí hay (y lo que no)

Hasta ahora, es importante dejarlo claro:

– No existe un anuncio oficial de una operación militar autorizada para intervenir en territorio mexicano.

– No se ha presentado ninguna orden del Congreso estadounidense ni un acuerdo bilateral que respalde ataques terrestres en México.

– Las declaraciones de Trump no incluyen detalles operativos, legales ni diplomáticos.

Desde México, la postura oficial ha sido rechazar cualquier intervención extranjera y defender la soberanía nacional, incluso en un contexto de cooperación bilateral en temas de seguridad.

¿Por qué importa lo que dijo Trump?

Eso sí, aunque no haya acciones inmediatas anunciadas, el mensaje no es menor. Cuando el presidente de Estados Unidos habla abiertamente de ataques “por tierra”, el impacto va más allá del rating televisivo.

Este tipo de declaraciones elevan la tensión diplomática, refuerzan narrativas simplistas sobre la realidad mexicana, y vuelven a colocar a México en el centro de un discurso político que, por ahora, se queda en palabras.

Por lo pronto, Trump volvió a encender la conversación sin explicar cómo piensa pasar del micrófono a los hechos… ni si realmente piensa hacerlo.

Lo que dice Sheinbaum de una posible “intervención” de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum ya aceptó que llamar a los cárteles como “grupos terroristas” indudablemente otorga elementos a Estados Unidos para una posible incursión militar en México… sin embargo, se mantiene firme en descartar que eso vaya a ocurrir.

“[Cuando EEUU nombró terroristas a los cárteles] Nosotros incorporamos un artículo, unos párrafos en el artículo 40 de la Constitución para la defensa de la soberanía”, presumió la presidenta… haciendo omisión al detallito de que Trump ya dejó claro que no le importa mucho eso de la soberanía de los pueblos.

Foto: Presidencia.

¿Y qué dice dicho artículo? Ahhh pues que “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”…

Y lo agregado en 2025 indica que el pueblo de México “tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables”. Y listo, con eso se acaba la intervención… ¿verdad?