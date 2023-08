Lo que necesitas saber: La distribución de los libros de texto sigue parada (y hasta con amparo de la Suprema Corte) en entidades como Chihuahua y Coahuila.

Jalisco era uno de los varios estados que había decidido dejar a los chamacos sin libros de texto en su regreso a clases. Sin embargo, “algo” le sucedió al gobernador Enrique Alfaro que, desde ayer, dio luz verde para que los polémicos textos sean distribuidos en las escuelas de la entidad.

Libros tienen errores… pero es mejor a no tenerlos: Enrique Alfaro

No crean que ese “algo” fue el airecito de la Rosa de Guadalupe o algo por el estilo. Nah, fue un pequeño dictamen emitido por especialistas, luego de analizar los problemas que implicaba la distribución de los libros de texto… y, pues no, no se halló ningún tipo de problema.

En conferencia de prensa, el gobernador de Jalisco remarcó que los libros contienen errores, algunos detalles estructurales y demás detalles… pero, a final de cuentas, nada que impida priorizar el derecho de los niños a la educación. “Es mejor que este ciclo se desarrolle con estos libros en las escuelas, que no tenerlos”, aceptó Alfaro.

El 61% de profesores de Jalisco está de acuerdo en distribuir libros de texto

Además del análisis realizado por miembros de la Universidad de Guadalajara, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Secretaría de Educación Pública, la distribución de los libros de texto fue avalada por una consulta realizada entre profesores de Jalisco.

Según explicó el titular de Educación de la entidad, Juan Carlos Flores, de 78 mil profesores consultados, el 61% estuvo de acuerdo en circular los libros de texto, el 27% dijo que le daba lo mismo (o sea, se mostraron “neutrales”) y sólo el 13% tomó la postura de Javier Alatorre y rechazó que se distribuyeran los “libros comunistas”.

“El derecho de la educación debe regirse por el interés superior de la niñez, por lo que iniciamos la distribución de los libros de texto”, anunció el secretario de Educación de Jalisco. “En otras palabras, [la educación va] más allá de cualquier grilla o situación política”.

Chihuahua y Coahuila siguen deteniendo la distribución de libros de texto

“Ah, pues chido por Jalisco”, dicen en las otras entidades donde no sólo no se dan señales de querer siquiera analizar la posible llegada de los polémicos materiales a las escuelas… sino que hasta ya están amparados por la ley para detener su libre distribución.

Tal es el caso del Estado de México, donde la llamada “unión de padres” ganó un amparo para que no se distribuyan los libros de texto. Mismo caso, incluso a un nivel más heavy, en Chihuahua, donde el impedimento está amparado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otras entidades donde no se ve que vayan a llegar los libros de texto a las aulas son Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato y algunas regiones de Chiapas, donde, incluso, se tomaron muy en serio el llamado de Marko Cortés y ya comenzaron con la quema de los libros. Triste.

