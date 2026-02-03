Lo que necesitas saber: Noruega y Australia son algunos de los países que han puesto restringido redes sociales a menores de edad.

España se suma a la lista de países que ven en la prohibición de redes sociales a menores de edad una medida de protección, dado que el ambiente virtual cada vez es más violento y peligroso. “Las redes se han convertido en un Estado fallido”, asegura el presidente español, Pedro Sánchez.

Las comparaciones también pueden ser estresantes./Imagen Unsplash

Plataformas estarán obligadas a imponer “barreras reales” a menores de 16 años

Durante su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubai, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que su gobierno implementará la prohibición de redes sociales a todo menor de 16 años. Esta es una de varias medidas con la que se pretende regular a las diversas plataformas y redes sociales a la que tienen acceso los jóvenes españoles.

“Las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas efectivos, no solo formalidades, sino barreras reales”, advirtió Sáchez.

Pedro Sánchez, presidente de España – Foto: Captura de pantalla

“Hoy nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos: espacios de adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia. Ya no lo aceptaremos más. Los protegeremos del salvaje oeste digital”.

Otras medidas del gobierno de España para regular redes sociales

Además de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, el gobierno de España iniciará la próxima semana con otras medidas relacionadas con el mundo virtual. Por ejemplo, harán reformas a las leyes, con el objetivo de que los CEO de las plataformas se hagan legalmente responsables por las muchas infracciones que se llegan a realizar en sus sitios.

“Esto significa que los directores ejecutivos de estas plataformas tecnológicas enfrentarán responsabilidad penal por no eliminar contenidos ilegales o de odio”.

Las redes sociales pueden ser un gran recurso, pero no hay que usarlas en exceso./Imagen Unsplash

Pedro Sánchez adelantó que, en España, la manipulación de algoritmos y la amplificación de delitos serán tipificados penalmente. “Perseguiremos tanto a ellos como a las plataformas cuyos algoritmos amplifican contenidos ilícitos por beneficio económico”.

Además, las autoridades de España comenzarán a realizar lo que Sánchez bautizó como “auditorias de odio”: analizarán, expondrán y calcularán la forma en que las plataformas amplifican mensajes de odio… y, claro, lo sancionarán.

En 2025, Australia fue el primer país en prohibir las redes sociales a menores de edad. Aquí en México, en teoría, la medida ha sido también aplicada: en Querétaro, prohibidas para menores de 14 años.