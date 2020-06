Esto es lo que tienes que hacer si te frotas los ojos con las ‘manos sucias’

Sabemos que el COVID-19 hará hasta lo imposible para llegar a tus pulmones, siendo la vista uno de los principales medios de contagio, pero, ¿sabes qué hacer en caso de que te llegues a frotar los ojos sin haberte lavado las manos previamente? Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sugieren que es conveniente realizar un lavado con suero fisiológico o utilizar lágrimas artificiales en gotas para eliminar en lo posible la presencia virus.

La doctora Mónica González Espinosa, oftalmopediatra del Hospital General de Zona No. 2 A “Troncoso”, comentó que durante la emergencia sanitaria por COVID-19 se ha hablado de la sana distancia, Del uso del tapabocas, el lavado de manos, pero muy poco del cuidado que se debe de tener con los ojos.

“Si bien es cierto que se ha dicho que no se deben de tocar, también es importante resaltar el no frotarlos, usar gafas de protección, ya sean con graduación o de sol”, precisa en un comunicado. En este sentido, sugiere evitar al máximo el uso de lentes de contacto y utilizar gafas de sol en la calle, como medida de protección.

En caso de que sea indispensable el uso de lentes de contacto, la doctora González recuerda que es muy importante realizar una estricta limpieza de manos antes y después de manipularlos. Entre los usuarios de este tipo de accesorios, es muy común que sufran conjuntivitis o alguna infección en los ojos, pero recordemos que uno de los síntomas del Sars-COV-2, es precisamente la inflamación de la conjuntiva. En este caso, los médicos del IMSS, recomiendan acudir al médico lo antes posible para una valoración.

Por su parte, el especialista en cornea, Jaime Álvarez Delegado, adscrito al Servicio de Oftalmología del HGZ No. 2A “Troncoso”, se refirió al uso de dispositivos electrónicos durante el confinamiento, ya que durante este periodo en particular la exposición a pantallas suele ser mayor. “Permanecer todo el día en casa puede no ser tan favorable para los ojos, ya que los dispositivos móviles son los acompañantes perfectos para el tiempo que vivimos”.

El especialista explicó que la sobre carga para los ojos puede ser perjudicial con el paso de los días por el largo tiempo que se pasa frente a la pantalla de la computadora y del celular, ya que puede producir una gran resequedad ocular por la tendencia a disminuir inconscientemente el número de parpados reflejos.

Para tener un mayor cuidado de la vista, sugiere descansar la vista cada cierto tiempo, parpadear frecuentemente para ayudar al parpadeo reflejo que se ha quedado más lento por efecto de la pantalla, tener buena iluminación y no leer debajo de los rayos del sol.