Lo que necesitas saber: Actualmente la solicitud de desafuero de 2022 se encuentra en etapa de revisión, pues se sumó una nueva presentada el año pasado por desvío de 83.5 millones de pesos.

¿Recuerdan la solicitud del desafuero en contra del líder del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno? Bueno, pues el tema volvió a ser puesto sobre la mesa debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre su avance.

Alito Moreno / Foto: @alitomorenoc

Sheinbaum habla sobre la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno

Por si no lo recuerdan, desde el 2022 la Fiscalía de Campeche presentó la solicitud formal para retirarle el fuero a Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder del PRI, por presunto enriquecimiento ilícito.

Aunque el tema ha ido perdiendo relevancia con el paso del tiempo, una vez más vuelve a ser tendencia en redes. Aunque no por algún avance en la situación, sino porque Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto.

Durante la mañanera de este 25 de mayo, la presidenta de México habló brevemente sobre la solicitud y, en palabras más, palabras menos, aseguró que la situación le corresponde a la Fiscalía… aunque mejor debería regresar lo robado.

“Que lo revise la fiscal, la Fiscalía General de la República que procede en este caso si hay pruebas suficientes. Digo mi posición: si alguien se robó un terreno siendo autoridad, pues que se regrese el terreno“, declaró.

Y a todo esto, ¿cómo va la solicitud de desafuero contra el líder del PRI?

Además de que, al preguntarle sobre los avances en la solicitud para retirarle el fuero, la mandataria solo se limitó a señalar que esa información debía darla la fiscalía, pues no es su trabajo.

“Eso lo tiene que responder la fiscal, no es un asunto de la presidenta (…) hay una fiscalía que hace su trabajo, hay un poder judicial que hace su trabajo y a mí me corresponde el mío“, señaló.

Lo último que informaron las autoridades es que se encuentra en una etapa de revisión de nuevas denuncias… pues al desafuero de 2022 se sumó una nueva solicitud presentada el año pasado por desvío de 83.5 millones de pesos.