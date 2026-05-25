Lula da Silva inicia radioterapia tras diagnóstico de cáncer de piel

Lo que necesitas saber: Lula da Silva inició un tratamiento de radioterapia, tras ser diagnosticado de cáncer de piel.

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva inició un tratamiento (preventivo) de radioterapia, tras un diagnóstico de cáncer de piel en etapa temprana.

Esta información fue compartida la mañana del 25 de mayo mediante un informe del equipo de médicos que está atendiendo al presidente brasileño en el Hospital Sirio-Libanés.

Lula da Silva y Ursula von Der Leyen / Foto: @canalgov

Lula da Silva inicia radioterapia

“Se decidió proceder a un tratamiento complementario con radioterapia preventiva superficial en el cuero cabelludo”, indicó el equipo de médicos del Hospital Sirio-Libanés.

Y es que a Lula da Silva le extirparon una pequeña lesión de carcinoma basocelular a finales de abril de 2026.

Foto: @@elpaismexico

Las elecciones de 2026

Ahora, el tratamiento, consiste en una serie de 15 sesiones superficiales para prevenir la aparición de otras lesiones que, en teoría, no impactarían en su agenda.

Foto: @ulaoficial

Sobre todo porque Lula da Silva aspira, de nueva cuenta, a la Presidencia de Brasil en las elecciones de 2026 aunque en esta ocasión frente al senador y candidato Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.