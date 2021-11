“Compasión y opciones al final de su vida”: En Nueva Zelanda ya es legal la eutanasia

Poco más de un año después de que se votara en un referéndum si la gente quería legalizarla o no, finalmente la eutanasia es completamente legal en Nueva Zelanda desde este 7 de noviembre. A partir de esta fecha, las personas con padecimientos terminales podrán solicitarla en ese país bajo una serie de condiciones.

Así se decidió legalizar la eutanasia en Nueva Zelanda

Fue el pasado 17 de octubre (de 2020) cuando se llevó a cabo el mencionado referéndum —lo que vendría siendo una consulta popular acá en México—. La población decidió con un 65.2% a favor, que la eutanasia se legalizara en el país.

De hecho, Nueva Zelanda se convirtió en ese momento en el primer país que aprobaba la eutanasia voluntaria tras someter la decisión a una votación entre sus habitantes, según informó la agencia EFE. La medida entró en vigor este fin de semana y sí, por allá ya es posible solicitar con todas las de la ley una muerte asistida.

¿Y qué se necesita para acceder al proceso?

Ahora bien, acá te van las condiciones que se deben cumplir en Nueva Zelanda para poder acceder a la eutanasia. Y es que de acuerdo con Europa Press, debe certificarse que el o la paciente han decidido la muerte asistida de manera voluntaria y consciente.

¿Cómo harán eso? Bueno, dos médicos se asegurarán de que la persona esté bien informada sobre en qué consiste la eutanasia. Además, no cualquiera puede solicitar el proceso. Únicamente se permitirá para enfermos terminales que experimenten un nivel insoportable de dolor que no pueda ser aliviado y que no les queden más de seis meses de vida.

Brooke van Velden, líder del partido que impulsó la iniciativa para hacer legal la eutanasia en Nueva Zelanda, aseguró que con esto, el país “dará a aquellos que enfrentan un sufrimiento terrible, compasión y opciones al final de su vida”.

Como ves, se deben cumplir una serie de requisitos, y casos como el de la mujer colombiana que accedería a la eutanasia sin un diagnóstico terminal, tampoco serían avalados en Nueva Zelanda. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Estarías de acuerdo con que se legalice la eutanasia en tu país, o estás de acuerdo con ella si ya es permitida?