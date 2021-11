Esta es la historia de Javier, el primer hombre en morir por eutanasia en Madrid

¿Recuerdan la historia de Martha, la primera colombiana que accedería a la eutanasia con un padecimiento no terminal? Bueno pues este 3 de noviembre, en un hospital de Madrid, en España, Javier pudo morir por la eutanasia.

El año pasado le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica y aunque tampoco es un padecimiento terminal, sí le impidió caminar y los dolores que le dan en las piernas y manos llegaron a ser insoportables.

Javier y la esclerosis

En una entrevista con medios locales, Javier explicó que ayer, 2 de noviembre, su neuróloga le explicó que habían aceptado su caso para aplicar a la eutanasia y que tomó la decisión de hacerlo este 3 de noviembre debido a que los dolores eran insoportables para él, ni siquiera la morfina lo ayudaban.

Explicó que la doctora y dos enfermeras irían a su casa, le aplicarían cuatro inyecciones y listo. En el día previo a su muerte aprovechó para despedirse de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Además, agradece poder morir de manera digna.

“Me llevo de todo. Alegrías, tristezas, penas, me llevo de todo. Son muchas cosas buenas y malas. Unas no pueden existir sin las otras. Estoy convencido de que voy a morir por dignidad. Era lo que estaba pidiendo a los políticos. Me voy, de veras, contento, alegre… Sé que cuando me tumbe en la cama y cierre los ojos… me llevo 58 años de vida“, afirmó.

Desde mediados de marzo la eutanasia es legal en España, cuando se convirtió en el sexto país del mundo en aprobarla, pero en Madrid fue hasta el 18 de octubre que se creó la Comisión de Garantías y Evaluación, encargada de revisar todas las solicitudes y aprobarlas o desecharlas.

Es por eso que Javier y su familia denunciaron que las autoridades lo hicieron sufrir por mucho tiempo de manera innecesaria cuando inmediatamente después de la aprobación nacional tendría que haberse integrado el comité de evaluación.

Después de mucho sufrimiento y meses de espera, Javier pudo morir de manera digna.