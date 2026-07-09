Ordenan prisión preventiva contra exdirector de Pemex por violencia familiar

Lo que necesitas saber: Una jueza de Morelos ordenó prisión preventiva contra el director de Pemex en el caso de violencia familiar.

Un par de días después de que se diera a conocer la detención de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex; una jueza de Control de Morelos ordenó prisión preventiva como una medida cautelar por el caso de violencia familiar y vicaria.

(Eso quiere decir que Rodríguez Padilla estará en prisión mientras avanza el proceso en su contra rumbo a la vinculación a proceso).

Foto: Facebook | Pemex

A finales de junio de 2026, María Felicia Jiménez Lavié denunció, de manera pública, al exdirector de Pemex por agresiones y violencia familiar. Y así es como se ha desarrollado el caso.

Ordenan prisión preventiva contra exdirector de Pemex

Víctor Rodríguez Padilla es acusado de agresiones físicas y verbales contra su familia entre 2022 y 2026 y que, presuntamente, sucedieron en Morelos.

El 8 de julio se llevó a cabo la audiencia contra el exdirector de Pemex en Ciudad Judicial de Atlacholoaya en Morelos, donde el MP especializado del Centro de Justicia para las Mujeres de ese estado presentó las pruebas en su contra.

Pruebas que la jueza validó y que, al final, terminó por dictar prisión preventiva, mientras que los abogados de Rodríguez pidieron la duplicidad del término constitucional o que su situación se resuelva entre 72 y 144 horas —que se puede solicitar durante la audiencia inicial y suele utilizarse para planear la estrategia de defensa de la persona acusada.

Foto: Presidencia-Cuartoscuro.

Es por esto que la audiencia para saber si lo vinculan a proceso o no —o sea, cuando se formaliza con todos sus procesos la investigación contra la persona acusada— se llevará a cabo en próximos días.

La detención de Rodríguez Padilla

Las autoridades detuvieron a Víctor Rodríguez Padilla la tarde del 7 de julio en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez en CDMX; luego de la acusación pública de su esposa y de los pronunciamientos de cero tolerancia contra la violencia de género, familiar y hacia las mujeres.

Foto: @mujeresgobmx

Estos pronunciamientos se hicieron desde la misma Presidencia y hasta la Secretaría de las Mujeres.