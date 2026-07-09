El próximo 3 de octubre de 2026 se celebrará la edición 68 de los premios Ariel, los cuales ya anunciaron a los nominados de este año, con algunas de las películas mencionadas disponibles en plataformas de streaming o en cine para echarles un ojo.

Los premios Ariel son organizados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), celebrando lo mejor no sólo del cine mexicano, sino extendiendo sus reconocimientos a las producciones que se realizan en Latinoamérica e Iberoamérica.

Imagen de ‘En el camino’ / Foto: Animal de luz

La edición 68 no es la excepción, con varias películas que triunfaron en festivales de cine nacionales e internacionales, y éxitos tanto de taquilla como de streaming.

Así que primero les dejamos todos los nominados a los premios Ariel 2026, seguido de las plataformas de streaming en donde pueden encontrar aquellas que están disponibles.

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Mejor Película

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

En el camino

La libertad de Fierro

O último azul

Vainilla

Mejor Ópera Prima

Cocodrilos

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), de Ernesto Martínez Bucio

Juana

La reserva

Vainilla

Mejor Largometraje Documental

Brigada 2045

Gaza, la franja del exterminio

La libertad de Fierro

Llamarse Olimpia

Vidas en la orilla

Mejor Largometraje de Animación

La gran historia de la filosofía occidental

Soy Frankelda

Mejor Película Iberoamericana

Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

Los domingos (España)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia)

Mejor Dirección

David Pablos – En el camino

Ernesto Martínez Bucio – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Gabriel Mascaro – O último azul

Lucía Gajá – Vidas en la orilla

Pablo Pérez Lombardini – La reserva

Mejor Actriz

Ángela Molina – Cosmos

Diana Sedano – Juana

Emma Dib – La eterna adolescente

Mónica del Carmen – Las mutaciones

Natalia Reyes – Aún es de noche en Caracas

Mejor Actor

Andrés Catzín – Cosmos

Ernesto Rocha – Adiós, amor

Hoze Meléndez – Cocodrilos

Mauricio Isaac – Café Chairel

Osvaldo Sánchez – En el camino

Mejor Coactuación Masculina

Bernardo Gamboa – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Héctor Kotsifakis – Pérdida total

Manuel Cruz Vivas – Cocodrilos

Mariano López Sosa – En el camino

Roberto Sosa – Las locuras

Mejor Coactuación Femenina

Arcelia Ramírez – Cocodrilos

Margarita Sanz – Juanas

Ángeles Cruz – Las locuras

Ruth Ramos – La eterna adolescente

Teresita Sánchez – Cocodrilos

Mejor Revelación Actoral

Aurora Dávila – Vainilla

Carolina Guzmán – La reserva

Donovan Said – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Laura Uribe Rojas – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Víctor Miguel Prieto – En el camino

Mejor Guion Original

David Pablos – En el camino

Ernesto Martínez Bucio y Karen Plata – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Gabriel Mascaro y Tibério Azul – O último azul

Germinal Roaux – Cosmos

Pablo Pérez Lombardini – La reserva

Mejor Guion Adaptado

Javier Peñalosa y Mariana Chenillo – Los dos hemisferios de Lucca

Jimena Montemayor Loyo – Mujeres del alba

Jorge Hernández Aldana – La sombra del catire

Jorge Ramírez-Suárez – Las mutaciones

Mariana Josefina Rondón García y María Teresa Ugás Castro – Aún es de noche en Caracas

Mejor Fotografía

Germinal Roaux e Inti Briones – Cosmos

Guillermo Garza – O último azul

Juan Pablo Ramírez – Aún es de noche en Caracas

Moritz Tessendorf – La reserva

Ximena Amann (AMC) – En el camino

Mejor Sonido

Alex de Icaza y David Montero – Autos, mota y rocanrol

Antonio Porém Pirez, Lena Esquenazi y Nayuribe Montero – Aún es de noche en Caracas

Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas y Vincent Sinceretti – O último azul

Carlos Cortés Navarrete (C.A.S.), Miguel Mata y Odín Acosta Ascencio – Brigada 2045

Denis Sechaud, Iván Dumas y Raphaël Sohier – Cosmos

Mejor Música Original

Andrea Balency-Bearn – En el camino

María Giménez Cacho Goded – Juana

Memo Guerra – O último azul

Yolihuani Curiel Balzareti – Brigada 2045

Yom – La reserva

Mejor Vestuario

Brenda Gómez – Aún es de noche en Caracas

Felipe Criado – En el camino

Felipe Criado – Cosmos

Gilda Navarro – Vainilla

Gilda Navarro y Joanna Nogueiras Yankelevich – Autos, mota y rocanrol

Mejores Efectos Visuales

Amet Ramos – Un cuento de pescadores

Gastón Álvarez – Autos, mota y rocanrol

Jorge Palma Bermúdez – En el camino

María José Straffon – Soy Frankelda

Paula Siqueira y Raúl “Ratón” Luna – Aún es de noche en Caracas

Mejores Efectos Especiales

Arturo Vázquez – Contraataque

Gerardo Muñoz y Omar Israel Ayala de la Peña – Un cuento de pescadores

José Martínez “Josh” – Mujeres del alba

Luis Ambriz – Cocodrilos

Ricardo Arvizu – Aún es de noche en Caracas

Mejor Maquillaje

Adam Zoller – En el camino

Alejandra Velarde – Vainilla

Gerardo Muñoz – Un cuento de pescadores

Karina E. Monroy – Autos, mota y rocanrol

Karina Rodríguez – Aún es de noche en Caracas

Mejor Diseño de Arte

Belén Estrada – En el camino

Christian Alfredo Galindo García y Consuelo Iliana Martínez Ruiz – Autos, mota y rocanrol

Daniela Rojas – Juana

Ezra Buenrostro – Aún es de noche en Caracas

Salvador Parra – Vanilla

Mejor Edición

Alfonso Gastiaburo, Ana García y Lucía Gajá – Vidas en la orilla

Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata y Odei Zabaleta – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Jonathan Pellicer – En el camino

Jorge Márquéz – Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy

Omar Guzmán y Sebastián Sepúlveda – O último azul

Mejor Cortometraje Animado

Azulesepia

Desdoblándome

Te prometo violencia

Teatro secreto

Wing Shop

Mejor Cortometraje de Ficción

Azul

Crónica menor

Oc ni temiki (sigo soñando)

Techiq

Una torreta en llamas

Mejor Cortometraje Documental

La mar

Las voces del despeñadero

Mácula

Mujer de barro

Toda la vida para siempre

¿Dónde están disponibles las nominadas a los premios Ariel?

No todas las películas nominadas a los premios Ariel están disponibles para verse ya sea en una sala de cine o en plataformas de streaming, pero acá les dejamos las que sí encontramos para que les vayan echando un ojo y se pongan al corriente.

PRIME VIDEO

Un cuento de pescadores

Autos, mota y rocanrol

Belén

HBO Max

Un poeta

Soy Frankelda

NETFLIX

Aún es de noche en Caracas

Las locuras

Los dos hemisferios de Lucca

Contraataque

MUBI

La misteriosa mirada del flamenco

RETINA LATINA

Wing Shop

CINES

En el camino

COMPRA Y RENTA

La libertad de Fierro

Los domingos

Cosmos

Pérdida total