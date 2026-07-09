El próximo 3 de octubre de 2026 se celebrará la edición 68 de los premios Ariel, los cuales ya anunciaron a los nominados de este año, con algunas de las películas mencionadas disponibles en plataformas de streaming o en cine para echarles un ojo.
Los premios Ariel son organizados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), celebrando lo mejor no sólo del cine mexicano, sino extendiendo sus reconocimientos a las producciones que se realizan en Latinoamérica e Iberoamérica.
La edición 68 no es la excepción, con varias películas que triunfaron en festivales de cine nacionales e internacionales, y éxitos tanto de taquilla como de streaming.
Así que primero les dejamos todos los nominados a los premios Ariel 2026, seguido de las plataformas de streaming en donde pueden encontrar aquellas que están disponibles.
Mejor Película
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- En el camino
- La libertad de Fierro
- O último azul
- Vainilla
Mejor Ópera Prima
- Cocodrilos
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), de Ernesto Martínez Bucio
- Juana
- La reserva
- Vainilla
Mejor Largometraje Documental
- Brigada 2045
- Gaza, la franja del exterminio
- La libertad de Fierro
- Llamarse Olimpia
- Vidas en la orilla
Mejor Largometraje de Animación
- La gran historia de la filosofía occidental
- Soy Frankelda
Mejor Película Iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- Los domingos (España)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia)
Mejor Dirección
- David Pablos – En el camino
- Ernesto Martínez Bucio – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Gabriel Mascaro – O último azul
- Lucía Gajá – Vidas en la orilla
- Pablo Pérez Lombardini – La reserva
Mejor Actriz
- Ángela Molina – Cosmos
- Diana Sedano – Juana
- Emma Dib – La eterna adolescente
- Mónica del Carmen – Las mutaciones
- Natalia Reyes – Aún es de noche en Caracas
Mejor Actor
- Andrés Catzín – Cosmos
- Ernesto Rocha – Adiós, amor
- Hoze Meléndez – Cocodrilos
- Mauricio Isaac – Café Chairel
- Osvaldo Sánchez – En el camino
Mejor Coactuación Masculina
- Bernardo Gamboa – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Héctor Kotsifakis – Pérdida total
- Manuel Cruz Vivas – Cocodrilos
- Mariano López Sosa – En el camino
- Roberto Sosa – Las locuras
Mejor Coactuación Femenina
- Arcelia Ramírez – Cocodrilos
- Margarita Sanz – Juanas
- Ángeles Cruz – Las locuras
- Ruth Ramos – La eterna adolescente
- Teresita Sánchez – Cocodrilos
Mejor Revelación Actoral
- Aurora Dávila – Vainilla
- Carolina Guzmán – La reserva
- Donovan Said – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Laura Uribe Rojas – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Víctor Miguel Prieto – En el camino
Mejor Guion Original
- David Pablos – En el camino
- Ernesto Martínez Bucio y Karen Plata – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Gabriel Mascaro y Tibério Azul – O último azul
- Germinal Roaux – Cosmos
- Pablo Pérez Lombardini – La reserva
Mejor Guion Adaptado
- Javier Peñalosa y Mariana Chenillo – Los dos hemisferios de Lucca
- Jimena Montemayor Loyo – Mujeres del alba
- Jorge Hernández Aldana – La sombra del catire
- Jorge Ramírez-Suárez – Las mutaciones
- Mariana Josefina Rondón García y María Teresa Ugás Castro – Aún es de noche en Caracas
Mejor Fotografía
- Germinal Roaux e Inti Briones – Cosmos
- Guillermo Garza – O último azul
- Juan Pablo Ramírez – Aún es de noche en Caracas
- Moritz Tessendorf – La reserva
- Ximena Amann (AMC) – En el camino
Mejor Sonido
- Alex de Icaza y David Montero – Autos, mota y rocanrol
- Antonio Porém Pirez, Lena Esquenazi y Nayuribe Montero – Aún es de noche en Caracas
- Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas y Vincent Sinceretti – O último azul
- Carlos Cortés Navarrete (C.A.S.), Miguel Mata y Odín Acosta Ascencio – Brigada 2045
- Denis Sechaud, Iván Dumas y Raphaël Sohier – Cosmos
Mejor Música Original
- Andrea Balency-Bearn – En el camino
- María Giménez Cacho Goded – Juana
- Memo Guerra – O último azul
- Yolihuani Curiel Balzareti – Brigada 2045
- Yom – La reserva
Mejor Vestuario
- Brenda Gómez – Aún es de noche en Caracas
- Felipe Criado – En el camino
- Felipe Criado – Cosmos
- Gilda Navarro – Vainilla
- Gilda Navarro y Joanna Nogueiras Yankelevich – Autos, mota y rocanrol
Mejores Efectos Visuales
- Amet Ramos – Un cuento de pescadores
- Gastón Álvarez – Autos, mota y rocanrol
- Jorge Palma Bermúdez – En el camino
- María José Straffon – Soy Frankelda
- Paula Siqueira y Raúl “Ratón” Luna – Aún es de noche en Caracas
Mejores Efectos Especiales
- Arturo Vázquez – Contraataque
- Gerardo Muñoz y Omar Israel Ayala de la Peña – Un cuento de pescadores
- José Martínez “Josh” – Mujeres del alba
- Luis Ambriz – Cocodrilos
- Ricardo Arvizu – Aún es de noche en Caracas
Mejor Maquillaje
- Adam Zoller – En el camino
- Alejandra Velarde – Vainilla
- Gerardo Muñoz – Un cuento de pescadores
- Karina E. Monroy – Autos, mota y rocanrol
- Karina Rodríguez – Aún es de noche en Caracas
Mejor Diseño de Arte
- Belén Estrada – En el camino
- Christian Alfredo Galindo García y Consuelo Iliana Martínez Ruiz – Autos, mota y rocanrol
- Daniela Rojas – Juana
- Ezra Buenrostro – Aún es de noche en Caracas
- Salvador Parra – Vanilla
Mejor Edición
- Alfonso Gastiaburo, Ana García y Lucía Gajá – Vidas en la orilla
- Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata y Odei Zabaleta – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Jonathan Pellicer – En el camino
- Jorge Márquéz – Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy
- Omar Guzmán y Sebastián Sepúlveda – O último azul
Mejor Cortometraje Animado
- Azulesepia
- Desdoblándome
- Te prometo violencia
- Teatro secreto
- Wing Shop
Mejor Cortometraje de Ficción
- Azul
- Crónica menor
- Oc ni temiki (sigo soñando)
- Techiq
- Una torreta en llamas
Mejor Cortometraje Documental
- La mar
- Las voces del despeñadero
- Mácula
- Mujer de barro
- Toda la vida para siempre
¿Dónde están disponibles las nominadas a los premios Ariel?
No todas las películas nominadas a los premios Ariel están disponibles para verse ya sea en una sala de cine o en plataformas de streaming, pero acá les dejamos las que sí encontramos para que les vayan echando un ojo y se pongan al corriente.
PRIME VIDEO
Un cuento de pescadores
Autos, mota y rocanrol
Belén
HBO Max
Un poeta
Soy Frankelda
NETFLIX
Aún es de noche en Caracas
Las locuras
Los dos hemisferios de Lucca
Contraataque
MUBI
La misteriosa mirada del flamenco
RETINA LATINA
Wing Shop
CINES
En el camino
COMPRA Y RENTA
La libertad de Fierro
Los domingos
Cosmos
Pérdida total