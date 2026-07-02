Caso María Felicia: Secretaria de las Mujeres confirma que exdirector de Pemex fue su asesor

Lo que necesitas saber: "Caras vemos, corazones no sabemos", declaró la todavía senadora al asegurar que no sabía de la violencia que Víctor Rodríguez Padilla ejercía contra María Felicia Jiménez Lavié.

Sobre el caso de violencia familiar ejercido por el exdirector de Pemex Víctor Rodríguez contra su esposa María Felicia Jiménez Lavié, la secretaria de las Mujeres Laura Itzel Castillo confirmó que el exfuncionario fue su asesor.

“Caras vemos, corazones no sabemos“, declaró la todavía senadora al asegurar que no sabía de la violencia que Víctor Rodríguez Padilla ejercía contra María Felicia Jiménez Lavié, cuando el exfuncionario colaboraba como su asesor.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Secretaria de las Mujeres confirma que exdirector de Pemex fue su asesor

La denuncia de María Felicia ha generado un impacto importante entre los más altos sectores del gobierno, empezando por la Presidencia:

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió aplicar la ley, al asegurar que su gobierno no va a proteger estas expresiones de violencia y que incluso detuvo el nombramiento de Víctor Rodríguez en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias de la CFE (Comisión Federal de Electricidad).

Foto: @LauraI_Castillo

También después de que María Felicia Jiménez hiciera pública su denuncia, se compartió información de los distintos cargos que llegó a tener Rodríguez en importantes áreas.

Uno de ellos como colaborador —asesor— de Laura Itzel Castillo (nombrada secretaria de las Mujeres por Claudia Sheinbaum) en el Consejo de Administración de Pemex.

“Efectivamente, no hay nada que ocultar, todo es transparente. Y como yo he señalado: ‘Caras vemos, corazones no sabemos’. Fue mi asesor y quiero decir, fue mi asesor en Energía”.

Foto: @mujeresgobmx

Al final, la próxima secretaria de las Mujeres —porque todavía no asume el cargo de manera oficial, ya tiene el nombramiento eso sí— aseguró que en el gobierno de Claudia Sheinbaum se lucha contra todo tipo de violencia contra las mujeres y que este caso no sería la excepción.