Lo que necesitas saber: Francisco Domínguez fue gobernador de Querétaro hasta 2021... y no es la primera vez que muestra su gusto por resolver polémicas a golpes: una vez, incluso, se agarró a patadas, siendo diputado federal.

Ahhhh qué con nuestros políticos que ya le agarraron gusto a darse de trancazos. Lo vimos en el Senado hace unos días, pasó en un bar este fin de semana… y, así como Alito, quien dice que se dio su trompo por defender a las mujeres, a periodistas y a la democracia, el exgobernador de Querétaro justifica que se puso violento… no por defensa de la patria, sino de una dama.

Pancho Domínguez, exgobernador de Querétaro / Foto: @PanchDominguez

Estaba en un “establecimiento” y el pleito fue de “terceros”, explica el exgobernador

“Una mujer de nuestro grupo fue agredida en medio de una riña entre terceros”, explica el exgobernador Francisco Domínguez en su mensaje en el que omite decir que estaba chupando en un bar al momento de los guamazos. Estaba “en un establecimiento”, dice.

“Al verla lastimada, intervine para protegerla. Rechazo firmemente la violencia contra las mujeres”, agrega el exgobernador de Querétaro en el mensaje en el que, queriéndose ver como héroe, más bien revela que le entró a la campal sin saber qué… si es que la cosa fue como la pinta: siendo un pleito de terceros, ¿por qué no se alejó con su grupo?, ¿no contempló que su compañera fue golpeada por error, antes de él igual comenzar a repartir candela?

Pancho Domínguez, agarrándose a golpes en bar / Captura de pantalla

… y más preguntas salen al ver lo que dice Francisco Domínguez en su mensaje y contrastarlo con lo que se ve en el clip de 26 segundos en el que, dentro de toda la confusión, bien clarito se distingue que personas que parecen escoltas estaba sometiendo a un sujeto… y el exgobernador de Querétaro aprovechando para darle unos golpes. No, pues qué heroico…

Francisco Domínguez dice que ya hay denuncia ante la Fiscalía

Luego de soltar unos cuantos manotazos, Francisco Domínguez es llamado por una mujer, quien parece que le pide que deje de golpear al sujeto… o que deje de defenderla, según la versión del gobernador queretano.

Hasta el momento, las autoridades de Querétaro no han dicho nada sobre lo que pasó en el pleito en el que se metió el mandatario. De acuerdo con Francisco Domínguez, “ya existe una denuncia ante la Fiscalía”.