Si con agua, los baños e instalaciones de la UNAM no se caracterizan por ser de lo más pulcros… ahora imagínense la situación sin gota del vital líquido. Así que, por esta razón, es que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales suspenderá actividades hasta nuevo aviso.

En comunicado firmado por la directora la facultad de la UNAM, la Dra. Carola García Calderón, se avisa que la falta de agua se debe a una pequeña falla en la red que se encarga de la distribución… y ya que no se ve para cuándo se arregle el desperfecto, pues ni modo. No habrá clases ni ninguna otra actividad en el plantel.

FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

“Les informó que la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM no se encuentra en posibilidades de asegurar la regularidad en el suministro del vital líquido para el día de mañana [o sea hoy, 12 de mayo]”, señala la directora de la Facultad de Ciencias Políticas.

Según lo que insinúa el comunicado, la falla que hace que no haya agua en el plantel de la UNAM no tiene para cuando arreglarse, por ello, no se dice “no, pues vengan a clases la semana que viene”… sino, “hasta nuevo aviso”. Así que la comunidad no tendrá de otra que andar muy pendientes de la información que se vaya difundiendo.

Instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM / FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Los problemas de agua en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM parece que ya es una constante. Según indica Animal Político, apenas el pasado lunes 8 de mayo, igual, se suspendieron clases debido al mismo problema. Sólo que ahí sí les dijeron “vénganse mañana”… evidentemente, la solución que se le da al problema sólo es para salir al paso.

Pues un evento más que le corta el ritmo a las actividades. Apenas hace menos de un mes, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se unió al paro convocado para protestar por la falta de recursos para cubrir las becas de manutención.

Aunque otras facultades que se unieron a este movimiento lo hicieron de forma prolongada, la de Ciencias Políticas lo hizo sólo por un día, durante el cual no se pararon actividades por completo (en teoría)… no hubo clases, pero se realizaron asambleas para decidir qué más acciones tomar.

De ahí se realizaron dos marchas para protestar por el asunto y, desde entonces, parece que las cosas se han relajado un poco.