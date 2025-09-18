Lo que necesitas saber: A la Facultad de Economía llegaron elementos del grupo "Zorros" de la SSC-CDMX para inspeccionar las instalaciones.

¿Temporada de exámenes o de gente locochona? Esperemos que de la primera y, por eso, comienzan a salir amenazas de bomba en instituciones educativas.

Esta semana corta, comenzó con una amenaza de bomba en la FES Zaragoza y, ahora, va otra en la Facultad de Economía. Ambos, planteles de la UNAM.

Explosión en FES Zaragoza (imagen de hecho ocurrido en 2022) Foto: @SGIRPC_CDMX

Amenaza de bomba fue recibida en la madrugada

Por medio de un comunicado, la Facultad de Economía de la UNAM informó que, en la madrugada, alguien echó el pitazo de una amenaza de bomba… “artefacto explosiva”, para verse más profesional.

Según la amenaza, la bomba fue colocada en los Edificios A y B de la institución donde se forjan los futuros economistas… y cuyas autoridades decidieron, de plano, suspender actividades. No vaya a ser.

Facultad de Economía de la UNAM / Foto: Facebook/FEconomiaUNAM

De acuerdo con la Facultad de Economía, la suspensión de actividades en el plantel no se hizo por sus puras ganas, sino en atención al “Protocolo en caso de artefacto explosivo”.

Así, ya con calmita, se procedió a la revisión exhaustiva de las instalaciones, para dar con la bomba… o lo que sean que hayan dejado los malandrines.

Facultad de Economía de la UNAM / Foto: Facebook/FEconomiaUNAM

Al parecer, la revisión no fue hecha por personal de Seguridad de la Facultad de Economía, ya que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que sus elementos fueron solicitados para ver qué onda en las instalaciones de la UNAM.

Para buscar la bomba, la SSC mandó a personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea, “Zorros”… y ahí andan recorriendo y checando, a ver qué se encuentran.

La Facultad de Economía indica que la suspensión de actividades se mantendrá hasta nuevo aviso. Atentos por si durante las próximas horas se avisa que, siempre sí, hay que ir a darle a la estudiada.