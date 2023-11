Lo que necesitas saber: Las elecciones presidenciales de Argentina se llevaron a cabo el 22 de octubre sin que ninguno de los contendientes lograra más del 45% de los votos. Será el 19 de noviembre, cuando Javier Milei y Sergio Massa decidan todo en segunda vuelta.

El que calla otorga y, hasta el momento, ni Felipe Calderón ni Vicente Fox han desmentido el desplegado que el movimiento de Javier Milei presumió en redes… así que, podemos suponer, los dos exmandatarios mexicanos para nada le hacen el feo a las alocadas ideas que el ultraderechista tiene planeadas para Argentina (o nomás es por fregar al kirchnerismo).

Felipe Calderón y Vicente Fox firmaron desplegado en apoyo a Javier Milei

La Libertad Avanza, el movimiento que lidera el ultraderechista Javier Milei, compartió en sus redes un desplegado en el que nueve expresidentes (más el premio Nobel, Mario Vargas Llosa) expresaron su apoyo al susodicho que, por increíble que parezca, tiene harrrrrrrrtas oportunidades de convertirse en el futuro mandatario de Argentina.

En dicho comunicado, también expresaron su apoyo al ultraderechista los expresidentes de Colombia Iván Duque y Andrés Pastrana; el chileno, Sebastián Piñera; el de España, Mariano Rajoy; el boliviano, Jorge Quiróga; el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño y el exmandatario de Argentina, Mauricio Macri… ahhh y por si algo le faltara al cuadro derechista, también va el apoyo del escritor peruano Mario Vargas Llosa.

Javier Milei / Foto: Facebook/ JavierMileiEconomista

Massa es un peligro para Argentina, dicen Felipe Calderón y Vicente Fox

En el mentado comunicado, los exmandatarios advierten que Sergio Massa representa la continuidad de un modelo que ha llevado a Argentina a una situación más que preocupante. Y, ahí sí, ni cómo decir que no: los paisanos de Maradona llevan años en crisis económica y sufriendo de una devaluación que tiene a su peso valiendo madre casi nada frente al dólar estadounidense. Al día de hoy, Un peso argentino equivale a 0.0029 de dólar estadounidense… en otras palabras, un dólar es igual a 349.78 pesos.

¿Y Javier Milei es la opción? Ehrrrrrrrrrr… pues, los mandatarios firmantes reconocen que el ultraderechista está medio güey y que tienen “muchas diferencias” con su alocado proyecto… pero diiiiiicen que mejor Milei que seguir con un gobierno kirchnerista. “[Javier Milei] cree en las ideas de libertad y tiene un diagnóstico muy acertado respecto del problema económico del país”.

En pocas palabras, parece que a Felipe Calderón y Vicente Fox no les importa mucho que Javier Milei pretenda quitar a la educación y a la salud su calidad de “gratuita” o que se ha pronunciado en contra del aborto. Mucho menos que retiraría la obligatoriedad de la educación sexual en las escuelas… y menos que en varias entrevistas ha mostrado una postura misógina. Lo importante es que, con Javier Milei, Argentina volverá a andar económicamente (como ellos quieren).

Por cierto, la principal propuesta económica (o si no, la que más ha llamado la atención) es la dolarización de Argentina, o sea, reemplazar a la moneda nacional con el dólar estadounidense. Algo que economistas dicen que sí jalaría… si el país tuviera las suficientes divisas. No es así, y la propuesta de Javier Milei pinta para crear un caos. Igual y no, ya veremos.

Te puede interesar