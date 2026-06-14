El mejor jugador de México: Merlín, el pato que vende aguas, es la figura del Mundial

Lo que necesitas saber: Un pato que vende aguas ha llamado la atención de distintos medios, tanto nacionales como internacionales.

El marcador va así: México 145, Inteligencia Artificial 0, porque una vez más nuestro país le mostró a la IA quién manda, luego del curioso caso de Merlín, el pato que vende aguas y que es la figura del Mundial 2026.

Luego del primer triunfo del equipo tricolor, muchos aficionados se lanzaron al Ángel de la Independencia para celebrar la victoria, pero dentro de ello, algo llamó más la atención que el 2 a 0 ante Sudáfrica, sí, un pato con calcetas y la verde bien puesta vendiendo aguas.

Distintos medios, tanto nacionales como internacionales, ya hablan de Merlín, el pato que vende aguas, y aquí te cuento más sobre su historia:

Foto: Redes sociales

Merlín, el pato que vende aguas, la figura de este Mundial 2026

Si creías que las figuras de este Mundial iban a ser Messi, Cristiano o cualquier otra estrella del futbol… llegó Merlín y les dijo: “háganse a un lado”. Porque sí, un pato que vende aguas terminó robándose los reflectores y ya se convirtió en uno de los personajes más virales del torneo.

Su nombre es Merlín y anda vestido con calcetas y la playera de la Selección Mexicana bien puesta, y no, no es IA.

“Le pusimos Merlín por el mago; nuestro pato se nos hace mágico”, afirmó Karla Ivette, dueña del pato, para una entrevista hecha para el medio ESPN.

Y como ya se mencionó en un principio, Merlín agarró más fama luego de salir a vender sus famosas aguas en los festejos de la victoria de México ante Sudáfrica. Muchos usuarios grabaron al pequeño pato y ahí empezó el camino de la fama para Merlín.

Pero antes de que llegara Merlín, tuvo a sus antecesores, que eran la pata Waffle y Bruna, que también se hicieron muy virales en redes por igual hacer la misma actividad de Merlín, aunque hace no mucho murió Waffle porque alguien bien envidioso la envenenó.

La dueña ha confirmado que ya varios medios e influencers la han buscado para entrevistarla y hasta le han preguntado que en cuánto vende a Merlín, porque ya lo quieren en muchos hogares, pero ella asegura que no está a la venta porque es un integrante más de la familia.

Foto: Redes sociales

Aficionados piden a empresarios y a Sheinbaum que apoyen a la dueña de Merlín

Luego de la gran fama que está viviendo el pequeño pato de dos años, mucha gente ha lanzado una campaña en redes para que el gobierno o alguna empresa privada pueda ayudarles y mejorar la calidad de vida para Merlín y su familia.

La familia sale a vender sus aguas todos los días desde la colonia Doctores hasta la Alameda Central.

Por ello, mucha gente ha lanzado esta campaña y en los videos en donde más se ha hecho viral Merlín, han mencionado a la presidenta Sheinbaum, Carlos Slim, Arturo Elías Ayub e incluso a la misma Selección Mexicana.

Aunque aún no hay respuesta por parte de los mencionados, la gente sigue insistiendo en que apoyemos a esta causa para darle una mejor vida a Merlín a su familia.