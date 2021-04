Salgado Macedonio asegura que todavía “hay toro”… ¿habrá “Juanito”?

Por si estaban con el pendiente de cuál será el siguiente movimiento de Félix Salgado Macedonio, ahora que otra vez le dijeron que no (brg, entiende) va a ser candidato, pues eso lo sabremos hoy, hasta el mediodía. Sin embargo, se vislumbra que todavía no se da por vencido… que “hay toro”, dice… o ¿habrá “Juanito”?

Luego que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) ratificaron la sentencia del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar la candidatura de Salgado Macedonio, éste convocó a sus seguidores a darse una vuelta hoy por la Alameda Granados Maldonado de Chilpancingo. Por lo que dice, todavía tiene ganas de dar batalla… ¿de qué modo? Al rato lo sabremos.

“La última palabra la dice el pueblo. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Nuestro movimiento es pacífico en pie de lucha por la democracia, con la cabeza fría y el corazón caliente. ¡Hay toro!”, escribió Salgado Macedonio en sus redes sociales.

Líder de Morena pide votación masiva

Y mientras el excandidato convoca a las masas a seguir dándole en la mother a la sana distancia, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, parece que va a dejar el asunto de la candidatura del autoproclamado Toro por la paz.

Tras el fallo del Tribunal, el líder que despacha desde un SaniRent lamentó que los magistrados del TPEJF le hayan dado “un golpe a la democracia”… pero no le hace, en las urnas se va a ver. Es decir, ya sabe que al que pongan, ganará en las elecciones.

“Han decidido que el pueblo de Guerrero y el pueblo de Michoacán no tienen derecho a elegir de manera libre a sus gobernantes. Por eso les pido a todos los militantes y simpatizantes de nuestro movimiento a que en unidad convoquemos al pueblo de México a levantarnos nuevamente en urnas. A darle un voto masivo a Morena para consolidar nuestra democracia”.

¿Habrá Juanito (o Juanita)?

Para el ojo común, podría parecer que Salgado Macedonio y Mario Delgado están comiendo una naranja planteando dos caminos para la elección en Guerrero… pero para el ojo penetrante van hacia lo mismo: la candidatura de un “Juanito”.

Para los que tienen Tik Tok, por “Juanito” nos referimos al mítico candidato Rafael Acosta, Juanito, el cual fue lanzado por el PRD para delegado de Iztapalapa, esto en 2009, luego que Tribunal Electoral bloqueó la candidatura de la “efectiva” (Clara Brugada).

El movimiento era fácil… o bueno, así parecía: así como ahora Morena, el PRD del 2009 sabía que podía poner a una inerte barra de carbón o lo que sea de candidato y ganaba… entonces, una vez que Juanito se llevara la elección, éste le entregaría el poder a Brugada.

Con lo que no contaban en el PRD, es que “alguien” le iba a calentar la cabeza a Juanito, quien ya después no se quería desprender del poder. Total, después de hacer sudar la gota a gorda a AMLO y Marcelo Ebrard, terminó renunciando al cargo, debido a que le hallaron en broncas de falsificación de documentos…. Seeeeeeeeee, uno de los capítulos más pin$%6es vergonzosos de la política mexicano, lo cual no es poco.

En fin, todo lo anterior es para señalar que muchos prevén que Morena candidatee a un “Juanito”, quien ganará la elección gubernamental de Guerrero y acabará cediéndole el poder a Salgado Macedonio. Incluso se dice que el “Juanito” será una “Juanita”: la hija del Toro sería la candidata. ¿Será?