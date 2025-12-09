Lo que necesitas saber: Esta es la primera acusación por el caso que más se recuerda a Javier Duarte en Veracruz: desviar recursos destinados a Salud.

“Despídete bien”, le quieren decir en FGR al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien ya se siente con un pie fuera de la prisión… pero, ¿qué creen?, podría quedarse un rato más, si es que avanzan los casos que están armando en su contra.

Javier Duarte / Foto: Facebook/JavierDuartedeO

Javier Duarte habría desviado más de 62,000 millones de pesos

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, La Fiscalía General de la República (FGR) ya presentó las respectivas acusaciones en contra de Javier Duarte… ahora por el caso que, de verdad hizo enchilar a jarochos: desvío de recursos federales que estaban destinados a programas de Salud. Esto, durante su gestión como gobernador de Veracruz.

Según lo que el periodista publicó en Milenio, esta es la primera acusación formal en contra de Javidú por el desvío de más de 62,000 millones de pesos. Los cargos en su contra serían peculado… algo distinto a los delitos por los que fue detenido y extraditado en Guatemala, en 2017.

Javier Duarte y EPN / Foto: Facebook/JavierDuartedeO

Para que la FGR pudiera acusar a Javier Duarte del desvío de recursos fue necesario contar con la autorización del gobierno de Guatemala, ya que se trata de un caso distinto por el que fue detenido en el país centroamericano.

Javidú está por concluir su condena

De acuerdo con Arturo Ángel, se espera que ésta sea una de varias acusaciones en contra de Javidú… ya que la FGR cuenta con casi un ciento de carpetas de investigación en su contra. Todas relacionados con malos manejos de recursos federales en Veracruz.

Javier Duarte / Foto: Facebook/JavierDuartedeO

Se prevé que la primera audiencia del caso sea realizada en breve… estaba planeado para el 27 de noviembre, pero Duarte se reportó enfermito y, por lo tanto, se decidió suspenderla. Pero, próximamente, se establecerá una nueva fecha.

La primera acusación en contra de Javier Duarte por peculado se presenta luego de que el susodicho fracasó en su petición de libertad anticipada… y, pese a ello, su salida de prisión se veía cercana (a inicios del 2026). Ahora ya no tanto.