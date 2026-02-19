Lo que sabemos de la niña que resultó intoxicada con fentanilo en Puebla

Lo que necesitas saber: La niña ya fue dada de alta y la Fiscalía atribuye la presencia de fentanilo a los medicamentos que le dieron

Una niña de sólo 10 años resultó intoxicada por fentanilo en Puebla, y obviamente es un caso que nos preocupó mucho por todo lo que eso podría implicar.

De hecho el caso escaló a la Embajada de Estados Unidos e incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien habló al respecto en su conferencia matutina de este 19 de febrero.

Fotografía ilustrativa Pexels

¿Qué pasó en Puebla? Esto es lo que se sabe sobre la niña intoxicada con fentanilo

Fue el pasado martes, 17 de febrero, cuando el caso hizo eco a nivel nacional. Distintos medios compartieron la noticia, y aunque se hablaba de que podría tratarse de una situación falsa o sacada de contexto, la Secretaría de Salud del Estado confirmó la información.

Siete menores en total fueron hospitalizados desde el sábado 14 en el Hospital General del IMSS en el municipio de Huauchinango, todos por intoxicación alimentaria luego de desayunar en un puesto de tamales de esa localidad.

Foto ilustrativa: Museo Nacional de Culturas Populares (Facebook)

Seis de los menores fueron dados de alta al presentar mejoría, pero la niña de 10 años en cuestión no. Ella presentó convulsiones y los resultados de pruebas toxicológicas dieron positivo a fentanilo.

El gobierno estatal de inmediato se lavó las manos, asegurando que la supervisión, autorización y regulación de puestos ambulantes le toca al ayuntamiento municipal. Pero acá el asunto es que claramente no estamos ante un problema de regulación, sino de cómo diablos el fentanilo habría llegado a un puesto de tamales al que puede ir a comprar cualquier persona, incluso una niña de 10 años, en caso de haber llegado a su organismo por ese alimento.

La niña ya fue dada de alta

Días después el Gobierno de Puebla sacó otra postura para darnos la gran noticia de que la niña de 10 años también fue dada de alta tras presentar mejoría.

Y cambiaron un poco el discurso con eso de la regulación de puestos ambulantes, pues ahora sí prometieron investigar a fondo el asunto “para proceder con todo el peso de la ley en contra de las o los responsables”.

Comunicado del Gobierno de Puebla

Claudia Sheinbaum tomó con calma la situación

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso en su conferencia de este 19 de febrero. ¿Qué fue lo que dijo?

Pidió calma… calma para confirmar primero que la intoxicación fue efectivamente por fentanilo (lo cual las autoridades estatales ya habían hecho).

“Pedí que investigaran si realmente era fentanilo y cómo llegó a los tamales. El fentanilo es muy tóxico, muy dañino; con muy poquito puede causar incluso la muerte. Pero primero hay que averiguar si realmente fue fentanilo. Antes de nosotros confirmar, tiene que haber una investigación de la Fiscalía”.

Fentanilo no fue por drogas sino por medicamentos

Horas más tarde de que Sheinbaum puso en duda el caso, la Fiscalía de Puebla sacó un boletín para confirmar que sí, que hubo detección de fentanilo en las puebas de la niña, pero que seguro fue por los medicamentos para tratar las convulsiones y no por ingesta de alguna droga.

Aunque hay usuarios de redes sociales que han puesto en duda esa versión, pues parece que más bien quieren bajar los decibeles al tema, la Fiscalía deja abierta la investigación ya que falta hacer los estudios de laboratorio a los alimentos que consumieron.

Veremos en qué termina esto, pero ojalá no se trate de un caso donde quieren minimizar la presencia de fentanilo en una comunidad y al alcance de menores de edad, bajo el argumento de que fue culpa de los medicamentos.

Embajador de Estados Unidos en México se pronunció sobre el caso

Y es que tan delicado resultó el tema, que como decíamos antes, el Embajador de Estados Unidos en México se pronunció al respecto. El gobierno de su país y su Presidente están en una lucha contra el fentanilo, y casos como este demuestran que su persecución al problema (sin aplaudir los métodos) tiene mucha razón de ser.

“El fentanilo no distingue si eres de los Estados Unidos o de México. Como dolorosamente lo demuestra este caso, tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso. Esto refuerza la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades con fentanilo. Nos alienta saber que se encuentran en recuperación. Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias”, fueron sus palabras.