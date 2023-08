Lo que necesitas saber: Parece que, si Enrique Alfaro se va al Frente Amplio, no se iría solo, sino con la militancia de Movimiento Ciudadano de Jalisco.

Hace no mucho se decía que el Frente Amplio andaba recogiendo “cascajo”… y no decimos que tiene que ver eso con esto, pero ahora la poderosa coalición PRI-PAN-PRD quiere sumar a sus filas a un nuevo refuerzo: Enrique Alfaro.

Luego de enterarse que el gober de Jalisco ya mandó allá muy lejos a Movimiento Ciudadano, luego-luego el Frente Amplio se puso de acolchonado tapetito para que ahí mero le caiga. Tanto los líderes del PRI y el PRD quieren a Enrique Alfaro de su parte… y lo mismo el PAN, aunque en el lado blanquiazul quieren darle cabida al susodicho, si éste se jala con algunos de su expartido.

Foto: Cuartoscuro

Movimiento Ciudadano podría perder registro si no une fuerzas, advierte Marko Cortés

“Entonces lo que estaríamos esperando, es que los emecistas encabezados por el propio gobernador Enrique Alfaro se retiren definitivamente del partido de Movimiento Ciudadano [y ] se sumen a la coalición Va por México”, señaló el líder del PAN, Marko Cortés, en declaracion recogida por Proceso.

No anda tan perdido el panista y, en una de ésas, Alfaro se va con todo y Yuawi: luego de que el gobernador de Jalisco anunció su rompimiento con Movimiento Ciudadano, varios legisladores y simpatizantes del partido le expresaron su apoyo… a lo cual el líder de MC, Dante Delgado, como que los ninguneó. Entonces, muy contentos de quedarse en el movimiento naranja, como que no.

Movimiento Ciudadano Jalisco vs Dante Delgado / Captura de pantalla

Mientras que los líderes del PRI y PRD se limitaron a enviar la protocolaria invitación de unirse al Frente Amplio, Cortés incluso puso cierto límite de tiempo para que Enrique Alfaro se decida. “Más vale pronto que tarde (…) no debemos de perder tiempo”, le advirtió el presidente nacional del PAN.

Y ya de pasada, Cortés recurrió a picotear a los emecistas con la posibilidad de perder su registro si no unen fuerzas. Es decir, no sería necesario que se salgan de su partido, nomás que se unan a la alianza opositora (convenciendo a Dante Delgado o mandándolo a volar, una de dos).

Dante Delgado apuesta que Movimiento Ciudadano conseguirá más votos que Frente Amplio

Pues, en lo que se decide Enrique Alfaro, lo único claro es que el líder de Movimiento Ciudadano no afloja. La salida del gober de Jalisco no hizo que Dante Delgado repensara en que Movimiento Ciudadano no debería ir solo en las elecciones del 2024… y mucho menos que se corre el riesgo de perder el registro.

“Vamos a hacer un compromiso hoy y lo hacemos fuerte: si Movimiento Ciudadano no saca más votos que los partidos tradicionales, me retiro de la política”, apostó Delgado en entrevista con Joaquín López Dóriga.

Pues así las cosotas. Por cierto, como primer gran acercamiento de Enrique Alfaro con el Frente Amplio, éste ya se reunió con su candida… aspirante a candidata presidencial, Xóchitl Gálvez.

Xóchitl Gálvez y Enrique Alfaro / Foto: @EnriqueAlfaroR

Te puede interesar