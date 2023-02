Ahhwwww, como todo buen juicio, el que se sigue en contra de Genaro García Luna tuvo su momento romántico. Fue cuando al estrado subió la esposa del exsecretario de Seguridad en épocas de Felipe Calderón.

García Luna en su momento le declaró bien y bonito su amor a Linda Cristina Pereyra (su esposa), sin embargo, le falló al momento de hacer sus declaraciones patrimoniales. No obstante éste y otros detalles se encargó de aclarar la media naranja del exfuncionario.

Foto: Reuters

De acuerdo con el periodista Jesús García, la fiscalía cuestionó a Pereyra sobre un “pequeño” salto en los ingresos que, en conjunto con ella, declaró Genaro García Luna de 2008 a 2009… pequeño: en cosa de un año, pasó de reportar 380 mil pesos a 3.5 millones.

Según la esposa del extitular de Seguridad, ese muy significativo levantón en las finanzas no fue tal… se hicieron las correcciones pertinentes y ¡listo!: con eso fue suficiente para no ahondar en el asunto, sobre todo, porque el juez limitó los cuestionamientos a únicamente los bienes adquiridos de 2013 pa’tras. Así que no su pudo preguntar cómo es que la familia de García Luna vive en mansión de 3.7 millones de dólares, en Miami.

Foto: Tercero Díaz-Cuartoscuro.

De acuerdo con lo reportes de lo sucedido en el juicio realizado en Brooklyn, ya con la mencionada limitante, fue “papita” para Linda Cristina Pereyra explicar de manera lógica el origen de sus bienes matrimoniales: sólo tuvieron que seguir la fórmula de comprar inmuebles, darles una manita de gato y, luego, venderlos a un precio más alto.

Pereyra señaló que la historia de amortz con García Luna comenzó en 1989, cuando se conocieron en el CISEN. Ahí, entre papeleos y actos de espio… se enamoraron y, precisamente con lo que obtuvo de indemnización al salir del centro de inteligencia, compraron su primer departamento en Xochimilco. Y, de ahí, hasta llegar a Miami… nomás con lo que él ganaba de funcionario, junto con lo que ella sacaba de una papelería que puso.

Cristina Pereyra explicó el origen de su fortuna con García Luna / Captura de pantalla

Según la esposa de García Luna, pues ahí se la iban llevando con la compra-venta auto clásicos, terrenos y casas. Nada fuera del otro mundo. La situación mejoró con el gobierno de Felipe Calderón: ahí el acusado fue nombrado director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y, con ello, los negocios inmobiliarios fueron creciendo.

Bueno, no se habló de graaaandes negocios: compra de un local de venta de artículos para fiestas, establecimiento de una cafetería (de la cual obtuvieron muchos de sus ingresos) y la compra de una casa en Cuernavaca. Todo costeado con ahorros, créditos bancarios y del FOVISSSTE e hipotecas. Así, pudieron llegar a comprar una vivienda valuada en 7 millones de pesos, ya cuando García Luna era secretario de Seguridad con Felipe Calderón.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Sobre por qué hui… mudarse a Miami, Pereyra dijo que nomás para evitar el acoso de la prensa: “Pensamos en salir fuera de México porque queríamos que nuestros hijos tuvieran una vida normal”.

Y ya. La Fiscalía ya acabó de presentar sus alegatos, lo mismo que la defensa. Para hoy se prevé que ambas partes den sus argumentos finales y tan, tan: dará inicio la deliberación del jurado.