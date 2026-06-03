Retrasos, fallas y estaciones colapsadas: el transporte de CDMX llega al Mundial entre problemas y quejas

Lo que necesitas saber: A unos días de que comience el Mundial de futbol, el transporte público ha presentado distintas fallas.

La justa mundialista ya está a unos cuantos días de comenzar y como era de esperarse y para sorpresa de absolutamente nadie, el transporte público tiene un caos total, por donde le busques.

Línea 2, un caos total con su remodelación, Línea 7, se le fue la luz, el tren ligero —ahora llamado “ajolotren”— le falla un cable y se queda sin servicio por un buen rato y todo un relajo para poder abordar en metro Auditorio; así se encuentra nuestro transporte público a días de la inauguración del Mundial.

Foto: @ddmexico | @MiguelPenaflor

Segunda falla desde su inauguración del ‘Ajolotren’

El pasado 2 de junio, el medio de transporte que te acerca al Estadio Ciudad de México presentó una falla y dejó de funcionar por al menos unas cuatro horas.

De acuerdo con la información brindada por parte del Servicio de Transportes Eléctricos, esta falla se debió a una ruptura de un cable mensaje entre las estaciones Registro Federal y Textitlán, lo que provocó la suspensión del servicio, haciendo que los usuarios se bajaran de la unidad y tuvieran que caminar por las vías del tren.

El servicio presentó la falla alrededor de las 6:40 de la mañana y se restableció hasta las 10:50 a.m.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com.

Metro Auditorio colapsado

Distintos usuarios han reportado por medio de redes sociales todo el caos que genera poder abordar en metro Auditorio. En un video compartido por esta cuenta, narra que hasta una hora y media tuvo que esperar para poder abordar el metro.

Cada convoy tarda bastante tiempo en pasar y cuando por fin llega a la estación, van muy llenos, al grado de que no se pueden ni siquiera cerrar bien las puertas.

Caos en toda la Línea 2

La Línea 2 es esa línea que te acerca al Estadio Ciudad de México y tiene un caos total. Iniciando con que en el último fin de semana de mayo y hasta el 3 de junio, la línea funcionaba en dos tramos: De Taxqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

Agregando que las estaciones de San Antonio Abad, Nativitas y Portales siguen cerradas y que ese tramo de Xola a Pino Suárez funciona con servicio gratuito de RTP.

Caos para abordar en metro Xola

En el primer día hábil, hubo enormes filas, empujones y reclamos por parte de los usuarios que buscaban abordar los RTP y poder continuar con su trayecto.

Esta alta demanda provocó grandes filas que, de acuerdo con los usuarios, iban desde los andenes hasta los accesos de la estación. Esta desesperación provocó discusión entre los mismos usuarios que reclamaban el respeto a las filas para subir a las unidades de RTP.

Estos tiempos de espera para muchos usuarios representan varios minutos adicionales a sus recorridos habituales, o sea que implica pararse más temprano o salir con muchísimo más tiempo de anticipación.

Desinformación y falta de señalización.

Si creías que el problema solo eran las grandes filas, pues no, porque fuera de eso también usuarios reclaman la falta de información clara sobre los puntos de acceso de las unidades.

Muchos usuarios no sabían dónde podían abordar las unidades o qué ruta debían tomar para poder continuar con su recorrido. Todas las remodelaciones de la Línea 2 ya deben quedar listas para la inauguración del Mundial, es decir, en menos de 10 días.

Foto: @ddmexico

Línea 7 a oscuras

Y para cerrar, el pasado martes 2 de junio se presentó una falla eléctrica, lo que dejó por un buen rato a oscuras y sin escaleras eléctricas a todos los usuarios de la Línea 7.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, esta situación no afectó a la circulación de los trenes.

Así se encuentra actualmente nuestro transporte público a unos cuantos días de que comience la justa mundialista, y tú, ¿crees que este caos ya se acabe en los próximos días?