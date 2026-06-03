Lo que necesitas saber: En un comunicado del zoológico, se informó que tras una revisión del león, se determinó que no tenía ningún golpe o herida.

Cada cierto tiempo surgen en internet videos que logran indignar a miles de personas y acá te traemos el caso más reciente: el momento en el que un presuntamente un visitante del Zoológico Guadalajara le avienta una piedra a un león africano.

Lanzan piedra a león // Foto: Redes sociales (captura de pantalla).

Agreden con piedra a león africano en el Zoológico Guadalajara

Desde este fin de semana anda circulando en redes sociales un video donde se ve a un león africano en el Zoológico Guadalajara descansando tranquilamente cuando de repente le cae una piedra por el ojo.

Quizá la grabación solo habría quedado en un momento curioso si lo que le cayó al animal vino de un árbol… peeero aquí es lo que ha indignado y es que usuarios han señalado que la agresión habría venido de uno de los visitantes.

Esta versión que toma más fuerza luego de ver el video, pues se escucha al presunto responsable decir “levántese, wey” al momento de arrojar la piedra.

¿Qué ha dicho el zoológico al respecto?

De acuerdo con El Informador, el Zoológico Guadalajara compartió un comunicado en el que reveló tener conocimiento sobre la situación. Aunque debido a la falta de un reporte oportuno, no hubo intervención en el momento de la presunta agresión.

Y… ¿Por qué seguimos diciendo “presunta”? El zoológico consideró que el video no muestra con claridad el momento en el que se avienta la piedra. Así que consideran que “sería irresponsable atribuir la agresión a una persona específica sin esta prueba”.

Pero bueno, sea como sea, se informó que, tras una revisión con los veterinarios del zoo, se lograron descartar golpes o heridas en el león.

Además de aprovechar el momento para recordar que el maltrato animal es inaceptable e incluso podrían recibir sanciones las personas responsables.