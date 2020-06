Este es el mensaje de Gilberto Rincón Gallardo retomado en defensa de Conapred ante AMLO

“El verdadero cambio es aquel en el que participa toda la sociedad (…) todas las identidades sociales, todos los ciudadanos. El verdadero cambio es aquel que abre espacios para que la sociedad participe en la toma de decisiones”. Hace 20 años el exintegrante del Partido Comunista Mexicano, Gilberto Rincón Gallardo, dijo estas palabras en el debate presidencial 2000. Ahora, en contexto de las declaraciones de AMLO en torno al Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) este discurso ronda en las redes sociales.

¿Y eso? La ciudadanía lo sacó del baúl de los recuerdos para mostrar que aún hay un montón de trabajo por hacer para que existan instituciones públicas representativas de la sociedad mexicana —desde las minorías hasta la población vulnerable.

Las palabras de Gilberto Rincón Gallardo también han sido usadas como un argumento para no permitir que un Consejo encargado de prevenir la discriminación en México —que adolece de discriminación racial y clasismo— sea un brazo operativo de la Secretaría de Gobernación (Segob), tal como el presidente AMLO lo ha sugerido.

“Decir el cambio soy yo es lo más viejo que existe en la política mexicana”

Aquella participación del exdiputado en el debate presidencial 2000 se refería a la oportunidad que México tenía para cambiar el rumbo de la “dictadura perfecta” del PRI. ¿Se acuerdan?

En el año 2000, Cuauhtémoc Cardenas, Vicente Fox y Francisco Labastida representaban las opciones más claras que México tenía para optar por la alternancia o seguir con el tricolor.

Y si bien todos sabemos la historia —Vicente Fox se llevó la victoria y el PAN gobernó durante dos sexenios con la ayuda de Felipe Calderón—, Gilberto Rincón Gallardo sobresalió por su discurso en pro de la apertura e inclusión.

Hace 20 años se pronunciaron estas palabras que lamentablemente siguen sin encontrar cabida en nuestra vida política. #CONAPRED pic.twitter.com/cqIPgyIzly — Catalina (@catalinalot) June 17, 2020

Con esta bandera, el excandidato del desaparecido partido Democracia Social irrumpió para abogar por el camino hacia la alternancia —sin simulaciones.

“Mis contendientes que ofrecen el cambio no valoran, sin embargo, que la sociedad ya cambió y se les olvida que el cambio no puede ser obra de un sólo individuo, se les olvida que el cambio no tiene dueño

Decir el cambio soy yo es lo más viejo que existe en la política mexicana (…) el verdadero cambio es abrir espacios de participación para toda la sociedad, no ofrecer unas cuantas secretarías a los opositores”.

¡Zaz! Estas palabras hicieron eco… pero en 2020, en la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien en 2001 tuvo un acercamiento institucional con Gilberto Rincón Gallardo para la creación de un organismo que velara por la representación de toda la sociedad ante las autoridades. Más tarde, este proyecto se convirtió en el Conapred.

La postura de AMLO

Tras el ruido que provocó la participación de Chumel Torres en un foro del Conapred dedicado para abordar la discriminación y el racismo en México —y su posterior cancelación—, AMLO desconoció este Consejo.

Eso no fue todo, en la conferencia mañanera de este 18 de junio, el presidente sugirió desaparecer este Consejo y evaluar otros organismos autónomos para ver si de veras sirven.

Ante esta postura, organizaciones civiles han cuestionado a Presidencia, pues si el Conapred ha dejado de servir —o nunca sirvió—, es momento de que la 4T habilite sus funciones y refuerce la representatividad para todos los mexicanos, desde la gente que votó por AMLO hasta sus detractores.

Vale recordar que el Conapred fue creado en 2003, durante el sexenio de Vicente Fox, como resultado de la lucha de las organizaciones civiles —Gilberto Rincón Gallardo entre ellos— para que el gobierno levantara un espacio representativo.