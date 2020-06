¿Qué es el CONAPRED y cuál es su importancia?

Este 17 de junio, en su clásica mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se enteró de la existencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), por la polémica que surgió en redes sociales por la participación de Chumel Torres en una discusión sobre discriminación en México.

Así lo declaró el tabasqueño: “Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate me enteré de que existe… ¿cómo se llama?”, a lo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero contestó: CONAPRED.

No es broma: El presidente se enteró AYER de la existencia de @CONAPRED y por la polémica de Chumel Torres. A Y E R REPITO: NO ES BROMA. pic.twitter.com/b5Inqnz4LW — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) June 17, 2020

En fin… Si tú tampoco sabes qué es este consejo y qué funciones tiene, acá te damos una breve explicación.

¿Qué es CONAPRED?

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es un organismo del Estado creado en el lejano 2003, durante el sexenio del expresidente Vicente Fox, a partir de la aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

El CONAPRED, en su página de internet, señala que cuentan con personal jurídico, patrimonio propios, y que además se encuentra sectorizado a la Secretaría de Gobernación.

No sólo eso, también tiene autonomía técnica y de gestión; toma sus decisiones con independencia y no se encuentra subordinado a ningún tipo de autoridad para las resoluciones sobre procedimientos de quejas.

¿Cuáles son algunas de sus funciones?

Una de las principales funciones del CONAPRED es diseñar políticas públicas que luchen contra la discriminación, contribuir al desarrollo cultural y social, además de avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, el cual es uno de los más importantes derechos de la Constitución Federal.

También este organismo recibe y resuelve las quejas por presuntas acciones discriminatorias realizadas por personas o autoridades federales en ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, el CONAPRED se ha encargado de recibir las quejas de enfermeras, enfermeros y médicos que han sido agredidos durante la pandemia de COVID-19.

¿Qué más acciones realiza el CONAPRED?

Este consejo también se encarga de proteger a todos de cualquier distinción o exclusión por origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica; también por condiciones de salud (por ejemplo, a aquellas personas que discriminan por tener VIH), embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil u otras que no posibiliten los derechos y la igualdad de oportunidades entre las personas.

El CONAPRED también promueve el uso no sexista del lenguaje y nuevas formas de comunicación incluyentes; el derecho a la no discriminación por medio de campañas; propone reformas que protejan y garanticen el derecho a la no discriminación; diseña indicadores para la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de no discriminación, entre otras cosas más que seguramente el presidente desconocía.