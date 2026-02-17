Lo que necesitas saber:

Hillary Clinton acusó al gobierno de Donald Trump de ocultar información del caso.

Ahora le tocó declarar —al menos ante los medios— a Hillary Clinton sobre el caso de la red de trata de personas de Jeffrey Epstein.

La ex primera dama y excandidata a la Presidencia de Estados Unidos acusó al gobierno de Donald Trump de ocultar información del caso. Y, en general, de encubrimiento.

Hillary Clinton en el caso Epstein
Foto: @HillaryClinton

Hillary Clinton acusa a Trump de encubrimiento en el caso Epstein

Hillary Clinton se echó estas declaraciones ante la BBC, en contexto del Foro Mundial en Berlín.

“Que saquen todos los archivos. Lo están haciendo muy despacio”, dijo la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, señalando al gobierno de Donald Trump de ocultar información en el manejo —publicación— de los archivos del caso Epstein.

Jeffrey Epstein: Un resumen del caso de trata de personas y quiénes están relacionados
Foto: justice.gov.

Si bien fueron declaraciones breves, las respuestas de la exsecretaria de Estado fueron noticia porque tendrá que presentarse en la Cámara de Representantes a propósito de este caso que ha indignado a todo mundo.

Para Clinton, en realidad, “todos los que reciban una citación deben testificar”.

Los Clinton ante la Cámara de Representantes por el caso Epstein

Tanto Bill como Hillary Clinton deberán comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, encargado de investigar las relaciones de Jeffrey Epstein con figuras de poder, por este caso de red de trata y explotación de personas.

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton tendrá que presentarse el 27 de febrero, mientras que Hillary Clinton lo hará el 28.

Se trata de la primera vez que un expresidente se presente ante la Cámara de Representantes para testificar. Eso no pasaba desde la década de los 80 con Gerald Ford.

donald trump amenaza con atacar por tierra a cárteles de méxico
Donald Trump / Foto: @POTUS

Su presentación también va en contexto de la aparición de Bill Clinton en un montón de fotografías que formaban parte del archivo de Epstein.

Si bien aparecer en los archivos no es un indicio de responsabilidad de los delitos en esta red, lo cierto es que ha generado ruido en redes por lo cercano de las relaciones entre Epstein y distintas figuras de poder como los Clinton o el mismo Donald Trump.

