¡Al fin! Detuvieron al hombre que golpeaba a su mamá en Tlalpan

A principios de año se difundió en redes sociales el video que mostraba a un hombre maltratando físicamente a su mamá, una adulta mayor en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Finalmente después de permanecer escondidito fue detenido en las instalaciones de la Fiscalía capitalina.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, este 16 de marzo se presentó en la fiscalía con un amparo que le sirvió para nada y de todos modos terminó detenido. Lo llevaron al Reclusorio Sur.

Los maltratos

A inicios de febrero pasado se hizo una denuncia en redes sociales de una adulta mayor que era brutalmente maltratada físicamente por un hombre, que resultó ser su hijo.

Quien acusó el maltrato a esta abuelita, señaló que él no grabó el video, que ya había denunciado ante las autoridades pero que no le hicieron caso por no ser un familiar directo de la señora y que los ataques físicos a ella ya llevaban un tiempo.

Precaución, imágenes fuertes.

⚠️Fuerte Video⚠️#DenunciaCiudadana. Una persona de la tercera edad fue agredida aparentemente por su hijo. Los hechos sucedieron en Fuentes Brotantes. pic.twitter.com/Ld3Vx77KE6 — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) February 10, 2021

Gracias a la denuncia y a la presión la Fiscalía puso manos a la obra y rescató a la señora, a quien se brindó apoyo y respaldo. El hombre fue identificado como Miguel Ángel de 62 años y las agresiones fueron en contra de una mujer identificada como Lorenza.

En primera instancia el sujeto se dio a la fuga y a pesar de que familiares y vecinos se presentaron en el Ministerio Público para declarar en su contra y la Fiscalía lo identificó, no lo arrestaron.

Lo buscaban por el delito de violencia familiar en agravio de una persona adulta mayor.