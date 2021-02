Ubican a hombre que maltrató a abuelita de 95 años en CDMX… y no lo detienen

Un capítulo más en este México mágico… Hace unos días un video captado en la alcaldía Tlalpan de la CDMX causó indignación en internet, pues en la grabación se podía ver cómo un sujeto maltrataba y agredía a su mamá, una abuelita de 95 años que se encontraba sentada en un sillón.

La grabación se viralizó en redes sociales gracias a una usuaria que pidió ayuda para la señora, quien vive en la colonia La Fama. “Se los pido, que se pueda sacar a esta señora de este infierno en el que vive, para que las autoridades hagan algo”, se lee en la publicación donde se viralizó el caso de esta mujer de la tercera edad.

La Fiscalía de la CDMX ya ubicó al hombre que golpeó a su madre de 95 años

El ruido generado orilló a las autoridades capitalinas a tomar cartas en el asunto, tanto para proteger a la abuelita afectada como para comenzar las investigaciones contra Miguel Ángel “N”, de 62 años de edad. El hombre del video que antes ya había abusado fisicamente de la mujer identificada como Lorenza, pues en ocasiones anteriores la vieron con moretones.

Claro que Miguel Ángel “N” hizo lo que esperaríamos ver de una persona que maltrata a su madre: se dio a la fuga antes de que las autoridades lo arrestaran. Días después elementos de la Fiscalía lograron dar con su paradero, y aunque familiares y vecinos declararon ante el Ministerio Público, el sujeto no fue detenido por haber agredido a doña Lorenza.

⚠️Fuerte Video⚠️#DenunciaCiudadana. Una persona de la tercera edad fue agredida aparentemente por su hijo. Los hechos sucedieron en Fuentes Brotantes. pic.twitter.com/Ld3Vx77KE6 — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) February 10, 2021

Pero no lo detuvieron por agredir a la abuelita, en la alcaldía Tlalpan

Durante el viernes 12 de febrero Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, dijo en una conferencia de prensa virtual que la dependencia ya tiene grandes avances con la investigación del caso de la señora Lorenza. Por ahora, la abuelita ya cuenta con el apoyo y respaldo de varias instituciones que asisten a adultos mayores.

Si bien la Fiscalía por el momento no dará más detalles del caso, sí mencionó que ya localizaron a Miguel Ángel “N”. El sujeto dio la dirección del domicilio donde lo pueden localizar mientras sigue el proceso por el delito de violencia familiar en agravio de una persona adulta mayor, carpeta que la dependencia inició hace unos días.

Aunque la FGJCDMX tampoco dio a conocer la razón por la que no se detuvo al tipo, todo parece indicar que Miguel Ángel “N” no cuenta con una acusación en su contra y las autoridades no pudieron arrestarlo. Bueno, al menos no por ahora… Ojalá que no se les vaya a pelar, ya ven que esas cosas casi no pasan en México.