Estos son los coches que no circularán el 13 de noviembre por la contingencia ambiental en CDMX

Por si pensaban salir mañana en el carro… Este 12 de noviembre la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México, esto debido a las altas concentraciones de ozono detectadas en una de sus estaciones.

De acuerdo con la CAMe, las estaciones de la alcaldía de Coyoacán registraron niveles altos de ozono en el ambiente en la zona del Valle de México. Sin embargo, la alta radiación y el viento provocaron que las partículas contaminadas se fueran hacia el sur de CDMX.

Foto: Cuartoscuro

Se activó la contingencia ambiental en la CDMX por altos niveles de ozono

Tal como lo marca el protocolo, las autoridades tuvieron que activar la fase 1 de la contingencia ambiental. Además, detallaron que por ahora la calidad del aire es de mala a muy mala, por lo que se recomienda que no se realicen actividades al aire libre para que la calidad mejore.

Y sí, eso significa que el domingo 13 de noviembre se activará el ‘Hoy No Circula’ para varios vehículos que no podrán andar por la ciudad desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Foto: Cuartoscuro

Estos son los coches en los que aplicará el ‘Hoy No Circula’

a) Coches de uso particular con holograma de verificación 2.

b) Coches de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6 y 8, o matrículas que sólo tengan letras.

c) Los coches de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8 .

d) Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras

e) Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

f) Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6 y las 10 am, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX.

g) Los taxis con holograma de verificación “1” o “2” no podrán circular de 10 de la mañana a las 10 de la noche

¿Cuáles son los autos que sí podrán circular mañana?

1.- Autos eléctricos e híbridos que cuenten con matrícula ecológica u holograma exento.

2.- Los coches con holograma “00” o “0” excepto los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8.

3.- Vehículos particulares para atender una emergencia médica (incluye vehículos con personas que asisten a la vacunación por la COVID-19 y que porten folio de cita).

4.- Los taxis pueden circular de 5 a 10 de la mañana sin importar el holograma que porten

5.- Vehículos que sean para servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental.

FOTO ILUSTRATIVA: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

6.- Coches para cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios

7.- Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

8.- Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto los que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

9.- Coches con con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

10.- Los vehículos que formen parte del Programa Paisano y porten la autorización correspondiente.

11.- Vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

12.- Motocicletas.

FOTO: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO.COM