Lo que necesitas saber: De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, los más de 300,000 kilos de precursores provenían de China y iban a ir a dar a una "empresa fachada" del Cártel de Sinaloa.

No parecerá mucho, pero en el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (el famoso ICE), consideran este decomiso como el más exitoso en la historia gringa… al menos en lo relacionado con la producción de metanfetaminas.

FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Incautación es parte de la “Operación Hidra”

El ICE no sólo es usado por el gobierno de Trump para deportaciones masivas. Ayer, el director interino del servicio, Todd Lyons, presumió que también ayudó a esta incautación hecha como parte de la llamada “Operación Hidra”.

De acuerdo con el encargado del ICE, fueron decomisados aproximadamente 316,000 kilos de precursores químicos que iban para una “empresa fachada” que es operada por el Cártel de Sinaloa… con el material se presume que serían elaboradas toneladas de metanfetaminas.

ICE incauta precursores químicos / Foto:@ICEgov

Anuncio del ICE se hizo casi al mismo tiempo de encuentro Sheinbaum-Rubio

La titular de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, también presumió el histórica incautación, detallando que, en efecto, tantos kilos de precursores químicos iban a ser utilizados para la producción de metanfetaminas… una acción que le representa al Cártel de Sinaloa una pérdida de 569 millones de pesos.

“El presidente Trump prometió perseguir a los cárteles, y lo estamos cumpliendo”, remató Kristi Noem en su mensaje difundido en redes.

Kristi Noem, titular de Seguridad de EStados Unidos / Foto: @Sec_Noem

La incautación de precursores químicos por parte del ICE se informó casi a la par que la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvieron su muy cacareada reunión.

De la reunión entre Sheinbaum y Rubio se esperaban varias cosas (regaños, detalles de un acuerdo contra los cárteles… algo), sin embargo, el asunto acabó con ambos diciendo que se mantendría la cooperación en la lucha contra el narco y para detener la inmigración ilegal. Y listo.