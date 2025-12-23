Lo que necesitas saber: Desde el IEPS aplicado (por primera vez) a videojuegos extremos o violentos hasta sueros y el aumento de las entradas a zonas arqueológicas, así se va a poner la cosa en 2026.

A preparar las carteras o hacer un buen plan de gastos porque vienen impuestos y aumentos para distintos servicios y productos en 2026 en México.

Desde el IEPS aplicado —por primera vez— a videojuegos (violentos), sueros hasta el aumento de los precios de entradas a museos y zonas arqueológicas y, de pilón, también contemplamos el incremento al salario mínimo. Échenle un ojo a la lista.

Foto: FOX.

Aumentos e impuestos que se vienen en 2026 en México

Aumento en las entradas de museos y zonas arqueológicas del INAH

Las entradas a museos y zonas arqueológicas, bajo resguardo del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) tendrán nuevo costo en 2026 y todo dependerá de en qué categoría estén: I, II, III y IV.

Foto: Julio Maciel-Pexels.

Categoría I

Pasa de los 95.5 a los 209 pesos en museos como el Templo Mayor, Palenque, Museo Nacional de Historia, Teotihuacán o Monte Albán.

Categoría II

El aumento fue de los 78 a 156 pesos como en Malinalco o Comacalco.

Categoría III

Pasa de los 73 a los 143.6 pesos con en las zonas arqueológicas de La Venta e Izapa.

Y categoría IV

Recién creada y cuyo costó será de 104.5 pesos en la zona arqueológica de Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún y el Museo del Pueblo Maya.

¿Y los museos del INBAL?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, las tarifas de la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) no tendrán aumento para 2026.

Foto: Lissete Morteo Ruiz-Pexels.

Cigarros

Nos vamos con el aumento del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) para cigarros, puros y otros tabacos labrados que pasa de 160 a 200%.

Dictamen cambios al IEPS. Foto: senado.gob.mx/

En el caso de tabacos labrados y hechos a mano será de 32%. Mientras, el IEPS a los productos con nicotina será del 100%.

Refrescos o bebidas con edulcorantes (las light)

Ok, las cuotas del IEPS que se aplicarán serán de 3.0818 por litro para todo tipo de bebidas saborizadas, incluyendo los refrescos. Y 1.50 las bebidas con edulcorantes, o sea, las light o zero.

Dictamen cambios al IEPS. Foto: senado.gob.mx/

Sueros

La cuota para los suelos orales (con edulcorantes o azúcares) será de 3 pesos.

*** Videojuegos (violentos)

Los videojuegos los ponemos con asteriscos porque primero fueron aprobados y, de última hora, antes de irse de vacaciones, Claudia Sheinbaum echó para atrás esta decisión.

En octubre la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no habría nuevos impuestos y en la teoría eso es un hecho, aunque lo que sí pasó es que el IEPS se aplicó a nuevos productos como los sueros o los videojuegos.

Foto: lalesh aldarwish-Pexels.

De manera específica, aplicaría un IEPS del 8% a videojuegos con contenido extremo, para adultos o violentos.

Peeeeero como les platicamos por acá, iba a ser complicado su aplicación por la misma definición de qué es un videojuego violento, si los parámetros en su mayoría es cosa subjetiva.

Al final, el gobierno de Claudia Sheinbaum reconoció esta complejidad y decidió no aplicar el impuesto del 8% a los videojuegos.

Entonces, sale de la lista de lis impuestos y aumentos de 2026, pero dejamos la mención aquí en la nota para recordar qué sucedió.

Apuestas y sorteos

Apuestas y sorteos tendrán el 67% de IEPS y 100% si son fuera de México.

Aranceles a productos de Asia

Si bien no se trata de un impuesto directo a los bolsillos de los consumidores, lo cierto es que los aranceles a más de mil 400 productos que México importa de países de Asia con los que no tiene tratados de comercio para productos como textiles, cosméticos, calzado, autos, autopartes o electrodomésticos.

Por ejemplo, China, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Taipei Chino o India.

Foto: Ramaz Bluashvili-Pexels

El impuesto aplicado será de entre el 5 y hasta 50% y como les contábamos si bien este impuesto o arancel debe asumirse por parte del productor o empresa extranjera, lo cierto es que crea un efecto que provoca que los gastos caigan de manera indirecta a los consumidores, ya que ante estas medidas suelen subir los precios de los productos, como una manera de equilibrar la inversión por parte de los productores extranjeros.

Pasaporte

El costo del pasaporte mexicano varía dependiendo de la vigencia. Hasta 2025 iba de 885 pesos por la emisión de un año, mil 730 por tres años, 2 mil 350 por 6 años y 4 mil 120 por 10 añotes.

Sin embargo, como cada año, el costo del pasaporte mexicano aumentará y 2026 no será la excepción. Cuando salga el anuncio de los nuevos precios, acá se los compartimos.

La UMA

El aumento de la UMA es otro pendiente y, regularmente, lo conocemos el mero 1° de enero o los primeros días de enero vía el INEGI.

La UMA (Unidad de Medida y Actualización) es importante porque es la referencia en pesos para calcular multas, créditos o impuestos y se actualiza cada año. En 2025, la UMA diaria equivalía a 113 pesos con 14 centavos.

Salario mínimo

A partir del 1° de enero de 2026 el salario mínimo será de 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte estará en 440.87 pesos.

Ahora bien, en términos mensuales la Zona Libre de la Frontera Norte tendrá un salario mínimo mensual de 13 mil 409.80 pesotes y en el resto de México quedará en 9 mil 582.47 pesos.