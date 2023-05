Ya que llevan meses echando rostro y que las campañas electorales de los comicios Coahuila y Estado de México están por realizarse, ahora sí, el INE pide que ya no haya actos anticipados de campaña…

Foto: Presidencia

De forma un poquito tardía – ¿o no? – la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ponerle un “estate quieto” a Morena… mejor dicho, que el partido oficial se lo ponga a sus “corcholatas” (aspirantes a candidatura presidencial), para que estos no anden promocionando su imagen de manera anticipada, ya que, aunque no parece, todavía no es tiempo pa’ eso.

El señalamiento del INE es en respuesta a una queja que metió el PRD por los actos anticipados de campaña en que pareeeeeeeeeeeeeece que han incurrido todos las “corcholatas” de Morena… y por actos anticipados de campaña el órgano electoral se refiere a giras por el país, eventos masivos para bañarse de pueblo, así como pinta de bardas, colocación de espectaculares y reparto de propaganda.

Foto: Cuartoscuro

El INE recuerda pintas de “Es Claudia”

Aunque todos los presidenciables de Morena le han entrado sabroso a la autopromoción, el boletín difundido por el INE se enfoca en Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard.

Los mencionados “a consideración de los denunciantes, han realizado diversas giras a las entidades del país en las que promocionan su imagen, se despliegan banderas, gorras, playeras, chalecos y mantas con el logotipo del partido político Morena y hacen referencia a expresiones como ‘cuarta transformación’”.

Foto: @mario_delgado

El INE basa las medidas cautelares ordenas a Morena echándole en cara las pintas que se han visto en varias partes del país… las cuales, aunque han servido para unos buenos memes, pues no dejan se considerarse ccomo actos anticipados de campaña: “Es Claudia”, “Con Marcelo Sí” y “Ahora es Adán”.

Pues bueeeno… además del respectivo jalón de orejas y la orden de acabar con los actos anticipados de campaña, el INE pide a Morena que, en un plazo no mayor a 24 horas, publique en su página de internet y redes sociales, un resumen general de todo lo anterior… pues nomás para que no alguno salga por ahí diciendo “no, pues yo ni sabía”.