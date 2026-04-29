Lo que necesitas saber: De acuerdo con las autoridades, el gobernador y otros nueve funcionarios mexicanos son acusados de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir drogas en Estados Unidos.

Nuevamente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, vuelve a ser tendencia en redes. Esta vez porque Estados Unidos acusó al mandatario y a otros funcionarios mexicanos de narcotráfico.

Foto: @rochamoya_

Estados Unidos acusa a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, de narcotráfico

Fue mediante un comunicado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa de narcotráfico.

“Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla”, se lee en el documento.

De acuerdo con la acusación, los Chapitos habrían contribuido a la victoria de Rocha en Sinaloa. ¿Cómo? Secuestrando e intimidando a sus principales rivales políticos.

Foto: @rochamoya_

También señalan que tanto antes como después de ser gobernador, Rocha habría asistido a reuniones con el narco en donde les prometió protegerlos mientras distribuían la droga a Estados Unidos.

“Como gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa. De igual manera, los demás acusados ​​han ayudado directa y reiteradamente a los Chapitos a cambio de cuantiosos sobornos relacionados con el narcotráfico”, señala el comunicado.

Otros nueve funcionarios de Sinaloa también son acusados de narcotráfico…

Como te contábamos arriba, esta acusación no nomás es para el gobernador de Sinaloa, sino también para otros nueve funcionarios: Enrique Inzunza, Enrique Díaz, Damaso Castro, Marco Antonio Almanza, Alberto Jorge Contreras, Gerardo Mérida, José Antonio Dionisio, Juan de Dios Gámez y Juan Valenzuela.

“Según la acusación, cada uno de ellos participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos“, mencionaron.