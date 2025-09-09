Lo que necesitas saber: Según los reportes, el objetivo de Israel era la comitiva de Hamás que se encuentra en Doha para negociar el cese al fuego en Gaza.

Sorpresivamente y cuando muchos pensaban que Israel estaba enfocándose en devastar Gaza, Israel lanza un ataque en la sede política de Hamás en Qatar. Algo que pone aún más tensas las cosas en Medio Oriente.

Doha, Qatar, 2011. Foto: Getty Images.

Ministerio de Exteriores de Qatar confirma ataque

Lo que comenzó como un rumor, lo confirmó el vocero del ministro de Exteriores del Qatar, Majed Al Ansari. En redes, el funcionario condenó lo que califica el gobierno de su país como un “cobarde ataque”.

“Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los qataríes y los residentes en Qatar”, señala el mensaje del vocero de Exteriores.

Israel ataca Qatar / Captura de pantalla

Líderes de Hamás sobrevivieron al ataque, reporta Reuters

De acuerdo con la oficina de Exteriores de Qatar, el gobierno qatarí comenzará a analizar el “incidente” y, como se espera, a tomar las medidas necesarias para contener las afectaciones ocasionadas por Israel.

“Si bien el Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque, confirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía”, concluye el mensaje en el que se adelanta que pronto serán anunciados más detalles del asunto.

Israel ataca Qatar / Captura de pantalla

De acuerdo con medios de Israel, el ataque en Qatar iba dirigido contra líderes de Hamás… los integrantes de la delegación que se encarga de las negociaciones para alcanzar un cese al fuego en Gaza. Según el reporte de Reuters, todos los funcionarios de Hamás sobrevivieron.