“Una nueva oportunidad de seguir viviendo”: Luis, sobreviviente de la explosión en Iztapalapa

Lo que necesitas saber: Sobrevivir a la explosión en el puente de La Concordia significó para Luis Cervantes una nueva oportunidad de vivir.

“Fue una nueva oportunidad de seguir viviendo, de seguir haciendo lo que me gusta hacer”, nos dice Juan Luis Cervantes, una de las personas sobrevivientes de la explosión en el puente de La Concordia en Iztapalapa que ha marcado a CDMX en este 2025.

A casi un mes de la tragedia —que dejó un saldo de más de 90 personas heridas y al menos 31 fallecidas—, Juan Luis Cervantes Lazcano encontró tiempo para conversar con nosotros, vía telefónica, en Sopitas.com sobre la tarde del 10 de septiembre en el puente de La Concordia.

Foto:jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx.

Luis, sobreviviente de la explosión en Iztapalapa

Juan Luis Cervantes es barbero, emprendedor, fundador y director de JL Global Bussines Group.

En redes, es conocido por promover su proyecto de emprendimiento como JL Barber. Tiene 31 años y está a la espera de mellizos.

Foto cortesía @jlu.barber

Al inicio de la charla, Luis nos comenta que ha platicado varias veces de su experiencia aquella tarde del 10 de septiembre en el puente de La Concordia y que, de alguna manera, le ha servido como catalizador para intentar procesar lo sucedido.

A un mes de la explosión en Iztapalapa

“Ya se cumplió prácticamente un mes. Ese día iba hacia Ciudad de México. Iba sobre la México-Puebla y a la mitad del puente de La Concordia es que comienzo a ver todo el panorama color naranja”.

Luis Cervantes recuerda que en ese momento llevaba el aire acondicionado y que, en cuestión de segundos, vio el primer flamazo.

Foto: @Rescate_Condor

Cómo comenzó a consumirse el gas, que si bien se expandió por la zona, él ya no alcanzó a verlo, aunque sí le tocó “estar en medio de las flamas”.

“Cuando vi uno de los videos, me di cuenta de que fui de los últimos vehículos en entrar hacia el fuego que ya se había propagado desde Santa Marta hacia atrás”.

A mitad del puente —como a unos 20 metros antes de la desviación hacia Santa Marta Acatitla, estima Luis Cervantes— fue que a él le tocó el impacto.

“No veía el color azul del cielo ni las nubes blancas”

Luis sigue con su testimonio: “Cuando yo estaba allá arriba del puente, la primera impresión que tuve dentro del vehículo fue que una pipa se había volcado ahí en el puente.

Y que iban a comenzar a quemarse todos los vehículos sobre el puente y que no iba a haber rastro de nada. Esa fue la primera impresión que tuve.

Entonces, cuando ya se baja esa intensidad, que se puede asimilar en cuestión visual a un ecosistema completamente naranja, donde yo no veía el color azul del cielo ni las nubes blancas, yo lo veía naranja; el sonido era de un soplete pero gigante, porque sí se escuchaba cómo se estaba consumiendo el gas, y en la temperatura, el sentir era un calor sofocante, como estar en un temazcal…

Cuando ya veo todo esto, disminuye un poco las ondas expansivas y todo lo que en ese momento presencié —con el tráfico detenido al frente de mi—, veo cómo algunos carros empiezan a regresarse en sentido contrario y pues mi reacción en ese momento fue regresarme en sentido contrario corriendo”.

El escape del puente

En su huída, Luis sintió el dolor de las primeras heridas provocadas por las llamas hasta caer al suelo porque los brazos le estaban ardiendo tanto.

“Me quedo ahí tirado un tiempo y volteando a ver hacia arriba es que yo tengo un primer pensamiento que es:

Qué forma tan mala me ha tocado de morir, yo me resigné, me resigné porque en ese momento yo quería que eso terminara, psicológicamente me hice a la idea de que iba a ir en aumento hasta quemarme completamente.

Son pensamientos que no me hubiera gustado tener, pero eso fue lo que en el momento imaginé”.

“Hubo una fuerza que hizo que me levantara”

Pero no todo terminó: “Una vez que estoy en el piso y tengo ese pensamiento, me quemo la espalda en zona lumbar y ahí, en ese impulso de haberme quemado, siento cómo prácticamente me reaviva o me levanta enseguida esa quemadura…

Y me levanto prácticamente y comienzo a correr. Hubo una fuerza que hizo que me levantara, literalmente como si estuviera haciendo una abdominal y pues… bueno, ya sintiendo ese ardor, me levanto, empiezo a correr, emprendo la huída y alcanzo a ponerme a salvo en la base del puente”.

Llegar al hospital en moto

Luis recuerda que al llegar a la base del puente observó a policías de la SSC CDMX acordonando la subida.

Después, al ver sus heridas y en estado de shock, Cervantes intentó regresar a su auto, preocupado por sus pertenencias y hablando por teléfono con su familia para contarles lo sucedido.

Foto: @GobCDMX

Ese momento Luis también lo aprovechó para grabar lo que ocurría sobre el puente —sus videos, por cierto, han sido parte de los testimonios visuales de aquella tarde del 10 de septiembre.

Al final, su papá buscó la manera de llegar a la zona cero en la moto de un amigo suyo, aunque no lo logró por el caos que reinó en la calzada Zaragoza.

“Lo que hicimos fue ponernos de acuerdo, él se bajó de la moto y yo lo que hice prácticamente fue subirme a la moto, su amigo fue quien me llevó al Hospital Balbuena”.

Una semana y dos días

Juan Luis Cervantes estuvo una semana y dos días hospitalizado en el Hospital Balbuena y, después, en el Rubén Leñero.

Luego, “me dijeron que iba a seguir el tratamiento como paciente ambulatorio, me pidieron que no esté en el sol, que no cargue pesado, que no fuerce la piel porque se está regenerando y que me mantenga hidratado”.

Foto cortesía @jlu.barber

Luis sufrió quemaduras de segundo grado en brazos y espalda, aunque los médicos estimaron que no iba a necesitar implante de piel ni plasma.

Él, nos dice, seguirá su tratamiento en el IMSS, con una cita agendada dentro de un mes. ¿Qué hay de las autoridades de CDMX?

“Han estado al pendiente”

“Han estado al pendiente, me han dado hasta el momento dos cheques por 20 mil pesos cada uno.

Me dijeron que me iban a dar 6 meses de seguro de desempleo y, en cuestión de la Fiscalía, que ya se está terminando de cerrar la carpeta, de juntar todo para poder atender cien carpetas, cien casos en total que dicen están resolviendo”.

Poco a poco, Juan Luis Cervantes se ha ido reincorporando a sus actividades, aunque desde su celular, no físicamente:

“He estado muy activo, he estado platicando mucho, he tenido actividades recreativas que ya tenía anteriormente.

Soy alguien que suele ser productivo, que cree mucho en la capacidad de las personas, tengo un equipo de trabajo que depende de mí”.

Respeto y empatía

La entrevista con Luis Cervantes termina con una reflexión que apunta hacia el respeto y la empatía hacia las personas que fueron impactadas —de manera directa e indirecta— por la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia en Iztapalapa.

“Es tener empatía por las personas que sufrieron, tratar de acercarse a quienes necesitan ayuda, sabemos que el gobierno en teoría lo tendría que hacer, pero sepan que fue un hecho doloroso para muchos, todos merecen respeto”.

“Si hay que alzar la voz”

Pero también Cervantes Lazcano no olvida el compromiso que deben adquirir las autoridades tras la explosión en Iztapalapa:

Y “si hay que alzar la voz, (entonces) que se dé ese apoyo a través de los medios, cierre de vialidades, marcha por las personas que aún no han sido apoyadas y su vida se ha complicado bastante”.