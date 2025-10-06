Lo que necesitas saber: La Fiscalía insiste en que la tragedia de la explosión de la pipa ocurrió por culpa del chofer, al manejar en exceso de velocidad.

Aunque las autoridades de la CDMX dicen que no tienen nada que ocultar, sus acciones indican otra cosa. Resulta que la fiscalía reservó por 3 años las grabaciones del caso de la explosión de la pipa en el puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Explosión en CDMX // X:@ClaraBrugadaM

Fiscalía reserva por 3 años grabaciones de la explosión en puente de la Concordia

Toda la información que está detrás de la explosión de la pipa en el puente de la Concordia es aún incierta y aún quedan muchas preguntas sin responder… aunque las autoridades capitalinas prefieren guardar toda esta información.

Resulta que tras una solicitud de transparencia del medio EMEEQUIS, se reveló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reservó por 3 años las grabaciones del caso.

El medio también informó que tras una solicitud a las grabaciones de las cámaras del C5, la dependencia les respondió que no eran competentes para dar atención.

Pero algo que no cuadra es que tras hacer la misma solicitud a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, las autoridades respondieron que no se contaban con imagen ni grabaciones. Entonces, ¿qué grabaciones se reservan?

“Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza”. Foto: Cuartoscuro.

Fiscalía dice que explosión ocurrió por exceso de velocidad

Aquí está lo más raro de todo el caso. La institución, encabezada por Bertha Alcalde, insiste en que la tragedia de la explosión de la pipa ocurrió por culpa del chofer, al manejar en exceso de velocidad.

Pero versiones no oficiales apuntaban a que el accidente pudo haber ocurrido por baches en la zona… y de haber sido el caso, la responsabilidad sería de las autoridades chilangas y no del conductor de la pipa.

En fin, ahora las grabaciones que podrían aclarar las causas reales del siniestro fueron reservadas y en 3 años no se podrán conocer más imágenes sobre el incidente.