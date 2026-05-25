Lo que necesitas: Varios aspirantes reportaron la anulación de sus exámenes en línea por causas ajenas.

En Change.org se armó una petición para que la UNAM aplique el examen de admisión —a Licenciatura— de manera presencial y la solicitud también va para el IPN. ¿La razón?

Varios aspirantes a una licenciatura en la UNAM reportaron en redes la (posible) cancelación de sus exámenes por situaciones que estuvieron fuera de su control como fallas de internet, problemas con la cámara o el micro y hasta ruido ambiental.

Foto: Pexels.

Y, por lo pronto, están a la espera de una respuesta de la UNAM. De paso, la petición fue dirigida al IPN (Instituto Politécnico Nacional), cuyo examen se aplicará el 30 de mayo y el 13 y 14 de junio también en línea.

¿Qué broncas hubo con el examen en línea de la UNAM?

“Miles de aspirantes han manifestado preocupación por la aplicación de exámenes de admisión en línea supervisados mediante inteligencia artificial y sistemas automatizados”, se lee en la petición de Change.org.

Y no es para menos, ya que varios aspirantes comenzaron a reportar la anulación de sus exámenes por causas ajenas.

Como les contamos, los reportes van desde el ruido ambiental, broncas con la cámara o el micrófono, interrupciones ahora sí que inevitables y las clásicas fallas de internet.

captura de pantalla redes.

La solicitud fue clara al recordarnos que no todos los aspirantes tienen las mismas condiciones económicas y tecnológicas para contar con un espacio adecuado para presentar su examen de admisión.

Entonces, la mejor alternativa es seguir con el examen presencial, al ser una opción más justa y con menos obstáculos para acceder a un lugar en la universidad pública.

Exámenes en línea

En el caso de la UNAM, esta institución consideró como razones para anular un examen: la interacción del aspirante con otras personas fuera o dentro del campo de visión de la pantalla, el uso de redes sociales para compartir o reproducir contenido en chats antes, durante y después de la prueba,

Capturas de pantalla, uso de celulares, tabletas, videojuegos, cámaras, relojes inteligentes, calculadoras, libros o cuadernos.

Foto: Ulises Peña-Pexels.

Así como cubrirse el rostro con gorras o pañoletas, usar lentes oscuros o cubrebocas o leer en voz alta las preguntas del examen.

A partir del 23 de mayo y hasta el 7 de junio, la UNAM estará aplicando el examen de admisión a licenciatura de manera presencial, contemplando a 191 mil 177 aspirantes.

En el caso del IPN, las fechas para los exámenes están programadas desde el 30 de mayo y los días 13 y 14 de junio.

Foto: @wendoline3_1416

Acá les dejamos la petición en Change.org por si quieren echarle un ojo o conocen a alguien que tuvo broncas con el examen.

La respuesta de la UNAM

Horas después de los reportes, la tarde del 25 de mayo la UNAM publicó un comunicado donde intentó responder a las inquietudes de los/las aspirantes.

“En este primer fin de semana aplicaron 55 mil 840 aspirantes, menos del 1 por ciento de ellos fueron bloqueados por detectarse actividades inadecuadas”, indicó.

Los/las aspirantes hicieron el examen el línea el sábado 23 y domingo 24 de mayo. Se trató del 88% de la participación del total de las personas registrados.

Y, bueno, según la UNAM, durante este proceso la plataforma funcionó de manera estable y sin fallas, además de que aclaró que la inteligencia artificial no toma las decisiones —en automático— de cancelar o invalidar una prueba.

Sólo genera alertas que son revisadas con lupa por el personal de la UNAM.

Entonces, en esos dos días, 498 aspirantes fueron bloqueados o separados del sistema por actividades “inadecuadas”, que iban en contra del reglamento.

Y esa cantidad representaba el 1% del total de las personas que aplicaron el examen de admisión en línea.

¿Qué hay acerca de los reportes de fallas ajenas a los aspirantes?

La UNAM explicó que los ruidos ambientales no son motivo de cancelación del examen.

O situaciones propias del entorno familiar, ya que son consideradas dentro de los protocolos de revisión.

Y que en caso de fallas de internet o luz y otras incidencias técnicas, estas tendrían que verificarse conforme a sus protocolos.

“Cuando la interrupción es breve, el sistema permite que la persona aspirante pueda reincorporarse a su examen, conservando sus respuestas guardadas”.

Y cuando no, ¿qué pasa? La UNAM tiene que revisar los casos particulares uno a uno y atenderlos.

La Universidad pidió a los/las aspirantes que los próximos exámenes los lleven a cabo con ética y siguiendo las instrucciones oficiales para “evitar cualquier conducta indebida que pueda comprometer su participación”.

Aquí les dejamos el comunicado completo de la UNAM por si quieren revisarlo —aunque no dijo nada sobre los exámenes presenciales.