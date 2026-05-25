Lo que necesitas saber: Entre temperaturas de hasta 45 grados y humedad en algunos estados, las SEP de cada entidad comenzaron a tomar la decisión de recortar el calendario escolar.

Estas últimas semanas se ha venido hablando sobre posibles cambios en el calendario escolar por el Mundial y, tras un largo debate, se decidió mantenerlo como ya estaba planeado desde el inicio, terminar clases el 15 de junio.

Sin embargo, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, mencionó que en casos extraordinarios, como el clima, sí se podrían adelantar las vacaciones.

Es por eso que, entre temperaturas de hasta 45 grados y humedad en algunos estados, la SEP de cada entidad comenzaron a tomar la decisión de recortar el calendario escolar.

Por lo que, a continuación, te contamos qué estados y en qué fecha comenzarán sus vacaciones anticipadas.

Baja California Sur

El estado confirmó que estaría terminando el ciclo escolar 2025-2026 este 3 de julio, ya que suele ser una entidad donde se alcanzan temperaturas de hasta 45 grados y, si a esto le sumamos la humedad, el clima puede volverse insoportable, sobre todo dentro de un aula llena de alumnos.

Foto: Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur

Yucatán

En este estado se terminará el ciclo escolar el 26 de junio. Esto porque, según autoridades, los climas que se viven en esta época en la región podrían ser riesgosos tanto para alumnos como para maestros.

Colima

Colima tomó la decisión de comenzar sus vacaciones a partir del 25 de junio, pero solamente para educación básica y media superior incorporada a la SEP.

Foto: Captura de pantalla

Tlaxcala

En un comunicado de prensa, el secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández, confirmó, entre varios temas relacionados con el cierre del ciclo escolar, que estarán clausurándolo el próximo 30 de junio.

Nuevo León

Tras pláticas serias sobre un posible cierre de actividades en junio, esto con motivo del Mundial, la realidad es que las autoridades educativas lograron llegar a un acuerdo donde se espera que el ciclo escolar concluya el 8 de julio.

Foto:nl.gob.mx

Sinaloa

Se sabe que el estado vive temperaturas altísimas durante esta temporada, por lo que, para evitar poner en riesgo a los estudiantes, se estará clausurando el ciclo escolar el 10 de julio.

Foto: sepyc.gob.mx

Tamaulipas

Con el respaldo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, Tamaulipas tomó la decisión de terminar el ciclo el 10 de julio debido a las fuertes olas de calor que vive la región.

Guanajuato

Guanajuato también se unió a este cierre anticipado del ciclo escolar y decidió que el 10 de julio sea el último día de clases en la entidad.

Foto: seg.guanajuato.gob.mx

Huasteca Potosina – San Luis Potosí

San Luis Potosí no tendrá cambios en su calendario escolar, sin embargo, la región de la Huasteca sí podría modificar sus fechas entre el 4 y 10 de julio debido a las fuertes temperaturas que se aproximan.

Foto: Captura de pantalla

Jalisco

Siendo uno de los estados sede del Mundial, se tiene planeado no recortar el ciclo escolar. Sin embargo, los días 11, 18, 23 y 26 de junio se contempla que los estudiantes lleven a cabo clases virtuales para evitar congestionamientos viales.

Aunque todavía podrían existir ajustes en algunos estados dependiendo de las condiciones climáticas, lo cierto es que las altas temperaturas ya comenzaron a impactar directamente en el calendario escolar de miles de estudiantes en México.