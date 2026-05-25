Lo que necesitas saber: Este icónico espacio ubicado en La Noria cuenta con la mayor colección de obras de arte de Frida Kahlo y Diego Rivera.

Después de estar cerrado por la pandemia, el emblemático Museo Dolores Olmedo, ubicado en Xochimilco, tiene todo listo para volver a abrir sus puertas al público a partir del sábado 30 de mayo.

Museo Dolores Olmedo // Foto: Redes sociales.

Museo Dolores Olmedo abre sus puertas al público después de estar 6 años cerrado

Uno de los recintos más importantes para el arte mexicano está listo para volver a reabrir sus puertas al público… se trata de nada más y nada menos que el Museo Dolores Olmedo.

Y es que, tras estar cerrado durante seis años y tener algunas broncas entre autoridades y vecinos por intento de traslado de sus piezas, el icónico espacio ubicado en La Noria por fin volverá a recibir visitas a partir de este 30 de mayo.

El recinto muestra la vida y obra de la filántropa mexicana que le da el nombre al museo. Además de contar con la mayor colección de obras de arte de Frida Kahlo y Diego Rivera… y algunas piezas únicas del arte mexicano.

“¡Nos emociona mucho reencontrarnos! Exposiciones y experiencias culturales renovadas a partir del próximo sábado 30 de mayo. ¡Nos vemos el siguiente fin de semana!”, compartió el museo a través de redes sociales.

¿Cómo llegar al museo?

Como ya te adelantábamos, el Museo Dolores Olmedo se encuentra en la ex Hacienda La Noria, en la alcaldía Xochimilco, al sur de la capital del país.

Si planeas asistir al recinto, puedes llegar a través del recientemente remodelado Tren Ligero “El Ajolote” pues la estación La Noria se encuentra a tan solo unos pasos, o tomar algún microbús desde el Metro Tasqueña que pase por la zona.

Nuevo Tren Ligero ‘El Ajolote’ // X:@STECDMX

Costos de los boletos

Ahora sí, las entradas. En esta nueva etapa, el museo contará con distintos costos… aunque en todos los casos, para poder ingresar al recinto, deberás sacar cita vía internet (a través de su sitio web).

Visitantes nacionales: 162 pesos.

162 pesos. Extranjeros: 432 pesos.

432 pesos. Estudiantes y profesores nacionales: 70 pesos.

70 pesos. Vecinos de la Alcaldía Xochimilco: 70 pesos.

70 pesos. Adultos mayores mexicanos: 70 pesos.

70 pesos. Menores de 12 años (nacionales y extranjeros): 70 pesos.

Eso sí, considera que para respetarte el precio de cada tipo de boleto se pedirá en el acceso un comprobante de domicilio, identificación oficial o credencial vigente que valide tu información.

Además, recuerda que su apertura al público será de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Costos oficiales del Museo Dolores Olmedo // Foto: Sitio web del museo (captura de pantalla).

Y para que te decidas asistir al Museo Dolores Olmedo, por acá te dejamos una nota sobre piezas imperdibles que se encuentran en este querido y emblemático espacio del sur de la Ciudad de México.