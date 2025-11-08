Lo que necesitas saber: James Watson ganó el Nobel de Medicina en 1962 y vendió su medalla en 2014; lo despojaron de todos sus títulos honorarios por comentarios racistas

James Watson, científico que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1962 luego de ser parte del equipo que descubrió la estructura de doble hélice del ADN, murió a la edad de 97 años.

Un legado único en la ciencia, sin duda, pero manchado para siempre por sus afirmaciones racistas usando precisamente la genética.

James Watson / Foto: Getty

Muere James Watson, descubridor de la estructura del ADN

Un portavoz del Cold Spring Harbor Laboratory, donde James Watson trabajó durante varias décadas, confirmó la muerte del científico. Señalaron que falleció este 6 de noviembre producto de una enfermedad, sin especificar cuál.

Watson trabajó junto con Francis Crick y Maurice Wilkins, descifrando cómo el ADN almacena información y cómo su estructura de doble hélice permite que las moléculas se repliquen. Su descubrimiento dio pie a la biología molecular y ha sido la base de múltiples tratamientos en la medicina moderna. Vaya, la mayoría de lo que sabes sobre el ADN, empezó gracias a esto.

James Watson y más ganadores del Nobel en 1962 / Foto: Getty

Pero James Watson pensaba que “los negros” son inferiores

James Watson fue sumamente reconocido por décadas. Dirigió el Proyecto Genoma Humano y el mencionado Laboratorio Cold Spring Harbor por 25 años. Pero en 2007 comenzó a ser duramente criticado por sus pensamientos racistas.

Afirmó en aquel entonces que era muy bonito que la gente quisiera ver a “los negros” igual que la gente blanca, pero lo veía imposible, según él, porque su genética los hace menos inteligentes.

“Todas nuestras políticas sociales están basadas en el hecho de que su inteligencia es la misma que la de los blancos, cuando todas las pruebas indican que en realidad no es así. La gente que tiene que tratar con trabajadores negros sabe que (la igualdad) no es cierta”.

Foto: Getty

Por esos comentarios perdió su puesto en el Cold Spring Harbor y fue obligado a pedir disculpas. Pero en 2019 volvió a dar declaraciones racistas, afirmando que no había cambiado su opinión porque no habían salido estudios que demostrarán igualdad en la genética de gente blanca y de color.

“Entre los blancos y los negros hay diferencias en los resultados de las pruebas de inteligencia. Yo diría que la diferencia es genética”, dijo. Perdió todos sus títulos honorarios por esas palabras.

James Watson también será recordado por haber vendido su medalla de oro del Premio Nobel en 2014. El comprador fue un oligarca ruso, Alisher Usmánov, quien pagó casi 5 millones de dólares y le devolvió la medalla después. El dinero fue usado en donativos.