Lo que necesitas saber: La fiscalía asegura que Javier Duarte no ha querido pagar los crímenes que cometió y que hay otros procesos y decomisos en su contra... pero Javidú le recordó a la jueza que todos ya fueron revocados.

Tantos años y todavía tan vigente Javier Duarte y, en caso de que ya lo hayan olvidado, hace ruido con esta petición: quiere ya su libertad. Sólo que se tendrá que aguantar un rato… un poquito. La audiencia en la que se iba determinar si procede su solicitud ha sido nuevamente aplazada.

Ahora sí… el 21 de noviembre se define si Javier Duarte sale

Se supone que este 20 de noviembre despertaríamos con novedades (la audiencia se realizó el día 19)… pero, tras horas y horas de presentación de pruebas, la jueza decidió aplazar la audiencia. Ahora sí, todo se resolverá el 21 de noviembre, según.

“La Fiscalía General y en particular el fiscal Granados Quiroz tiene el propósito de hacer un circo mediático, un show”, acusó el exgobernador de Veracruz. “Es una falta de respeto para usted, para la institución que representa y para mí”.

En la audiencia, el representante de la FGR acusó a Duarte de denunciar a uno de los testigos que hay en su contra… además de amenazar a varios más por vía de su cuenta Twitter (ahora X).

De acuerdo con Animal Político, el exgober aseguró que le estaban levantando falsos… que porque nunca ha tenido acceso a redes sociales desde que está en prisión. “En los 8 años y siete meses que llevo en prisión no he tenido ningún celular. Ninguna autoridad me ha sancionado por eso”.



Aunque parece que fue ayer cuando metieron al bote al exgobernador de Veracruz, acusado de asociación delictuosa y lavado de dinero, ya son ocho años los que lleva en la cárcel. De acuerdo con la defensa del llamado Javidú, con ese tiempo se puede decir que ha cumplido el 95% de su condena.

“Ha cumplido en exceso” su pena, señaló la defensa de Javier Duarte cuando, en audiencia celebrada en el Reclusorio Norte el pasado 3 de noviembre, se solicitó formalmente otorgarle el beneficio de la libertad anticipada.

De acuerdo con Animal Político, los abogados de Duarte tienen alrededor de 24 pruebas y testimonios a favor de su cliente… mientras que la Fiscalía General de la República ofrecerá 12 buenas razones por las que Javidú debería seguir en el tambo (por “culey”, la principal… aunque no muy legal que digamos).

¿Por qué Javier Duarte debería seguir en prisión?

Los representantes de “asuntos relevantes” de la FGR señalan que Duarte no debería salir de prisión (no de manera anticipada) simplemente porque no ha querido pagar sus crímenes.

Recordemos que el exgobernador de Veracruz se sometió a un juicio abreviado y fue así que consiguió la pena menor por sus delitos… sin embargo, hay pendientes 40 decomisos de inmuebles en su contra (aunque la solicitud ya fue revocada).

“Yo no he robado ni un solo centavo. No le quiero hacer daño a nadie”, aseguró Javidú, quien dijo estar más que listo para reinsertarse en la sociedad.

FGR acusa que Javidú tenía celular en prisión (con wifi y toda la cosa)

En la audiencia del pasado 11 de noviembre, la FGR ofreció pruebas de que entre 2019 y 2020, Javier Duarte introdujo a prisión objetos prohibidos: cositas como bebidas alcohólicas, un bolígrafo con cámara, etc.

Además, de acuerdo con Animal Político, se acusó que Javidú tuvo acceso a banda ancha y a un teléfono celular desde el penal. Es decir, de manera indebida logró mantener comunicación con el exterior… y el güey lo hizo evidente teniendo presencia en redes sociales.

Duarte lleva ocho de los nueve años a los que fue condenado por los delitos de lavado y asociación delictuosa… y hasta menos: según Proceso, ya sólo le faltan cinco meses.

Mientras estaba en la cárcel, se habían iniciado cuatro proceso en contra de Javier Duarte (tres federales y uno del fuero común)… sin embargo, estos fueron cancelados (y según la defensa del exgober, no hay posibilidad de su reactivación).

Así que, aunque no se le conceda la libertad anticipada, muy pronto Javidú estará en libertad (listo para disfrutar de todo el dinero que se chin%&/ó).