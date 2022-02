La reacción de Joe Biden tras el operativo de Rusia en Ucrania

Ya reaccionó Joe Biden luego de que Vladimir Putin lanzara una operación militar especial en Ucrania. ¿Qué dijo el presidente de Estados Unidos en estos momentos de crisis para Europa del Este?

“El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva”.

El operativo militar en Ucrania ya había sido anticipado por Estados Unidos desde hace poco más de un mes y mientras en la ONU están hablando de las implicaciones de esta operación —que el mismo representante ruso ha negado definirla como el inicio de una guerra—, la Casa Blanca compartió un breve comunicado en el que, a grandes rasgos, Joe Biden advirtió una fuerte respuesta.

“El mundo hará que Rusia rinda cuentas” y acusó a Vladimir Putin de iniciar una situación catastrófica que tendrá como consecuencia la “pérdida de vidas”.

Eso no fue todo, el plan de Biden es seguir monitoreando desde la Casa Blanca lo que pase en Ucrania y para mañana —24 de febrero— se reunirá con los líderes del G7, habrá una coordinación con la OTAN y dará un mensaje a la nación para explicar a detalle cómo van a reaccionar Estados Unidos y sus aliados, ante lo que consideró un “acto innecesaria contra Ucrania y la paz”.

The prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. https://t.co/Q7eUJ0CG3k

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022