¿Se acuerdan del profesor y activista John Ackerman? Si ustedes son asiduos a la programación de Canal 11 o el contenido de La Jornada, igual se percataron de que el académico andaba ausente. Y si no, por acá les vamos a contar una serie de quejas que publicó en Twitter, acusando de supuesta censura en los medios donde chambeaba.

Así es, John Ackerman colaboraba en La Jornada y Canal 11. Sin embargo, el académico dijo que suspendieron sus espacios a raíz de las críticas que hizo hacia la 4T y los momentos que está viviendo.

Foto: Tomás Acosta-Cuartoscuro.

¿Qué pasó con John Ackerman y la ‘censura’ que acusa en La Jornada y Canal 11?

“Colaboré durante 16 años en La Jornada, sin faltar una sola vez a la cita con mis siempre generosos y críticos lectores”.

Así el inicio de un hilo donde Ackerman acusó que debido a una columna crítica sobre el rumbo que tomaba Morena con la dirección de Mario Delgado, este contenido fue el último que publicó en La Jornada —la columna fue publicada el 11 de julio de 2022.

Foto: @JohnMAckerman

Casi a la par —bueno, casi dos meses antes—, John Ackerman grabó su última participación en el programa De todos modos… John te llamas.

Según Ackerman, él estaba esperando a que los dos medios le explicaran qué onda, por qué se habían congelado los espacios. Sin embargo, pasó esto:

“Durante los últimos meses he esperado pacientemente para que se reactiven mis colaboraciones. Me negaba a aceptar la dura realidad. Pero ha llegado el momento de abrir los ojos. Es cierto que la Cuarta Transformación no censura a los periodistas o los voceros de la derecha…

La oposición conservadora hoy goza de una libertad de expresión inédita en los medios privados e incluso cuenta con una presencia importante dentro de los públicos. Sin embargo, la misma tolerancia al parecer no aplica para los críticos internos que luchamos por la…

democratización de Morena y el poder de las bases. A quienes tenemos la aspiración de ejercer la política de otra manera nos tildan de “traidores” y nos llaman ‘divisionistas’. Esto no es un fenómeno aislado. Así como a mí me cancelan espacios periodísticos, a lo largo y… ancho del país los obradoristas más comprometidos sufren despidos, amenazas, allanamientos y escarmientos con el fin de castigarlos x su digna rebeldía en contra de la reproducción de las más rancias prácticas del viejo régimen en el seno del partido d la 4ta Transformación”.

Críticas sobre el rumbo de la 4T

Hay más declaraciones en el hilo de John Ackerman, pero a grandes rasgos esta es la esencia de su queja.

Al final de su mensaje, Ackerman —quien en 2020 fue acusado por la periodista Sabina Berman por acoso laboral en un programa que conducían en Canal 11—, el académico concluyó que Morena y la 4T deben recapacitar, en cuestiones como la militarización por ejemplo, criticando que mucha gente dentro del movimiento ya sólo está ahí para ver por sus intereses.

Foto: Tomás Acosta-Cuartoscuro.

Y de esta manera, la pareja Ackerman-Sandoval se aleja un poco más de los primeros círculos del gobierno de AMLO —recordemos que Irma Eréndira Sandoval salió de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2021.