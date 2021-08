F: Joven madruga en centro de vacunación, se duerme y despierta con fila delante de él

Ahora sí como diría la chaviza: siempre esperen lo inesperado… La vacunación contra el COVID-19 en México avanza y en las últimas semanas hemos visto cómo la población joven ha sido la protagonista en las últimas noticias en torno a las dosis contra el COVID-19 que se han administrado en nuestro país.

Y no, no lo decimos por quienes se agandallaron vacunas en varias alcaldías de la CDMX (cuando aún ni les tocaba su turno). En realidad es por el triste caso de un joven que se fue a dormir a las afueras de un centro de vacunación y quien se encontró con la sorpresa de que varia gente lo saltó en la fila, pues no lo despertaron para que se formara.

Un joven acudió muy temprano al centro de vacunación a recibir su dosis contra el COVID-19

Este hecho ocurrió en San Luis Potosí. Un diario local difundió las fotos que fueron tomadas durante la tragedia de un joven que llegó muy temprano a uno de los centros de vacunación con la intención de ser de los primeros en recibir la dosis contra el COVID-19. Algo que estuvo a punto de lograr si no se hubiera quedado dormido.

Resulta que el joven se acostó en un cartón y decidió echarse ‘una pestañita’ en el pasto que se encontraba a un lado de la sede. La cosa es que el pobre se quedó dormido y cuando despertó se encontró con que la fila para la vacuna ya era muy larga, por lo que tuvo que formarse y esperar más tiempo de que debía. ¡No puede ser!

Se fue a dormir a la villa y perdió su silla

Obviamente el caso de este chico se hizo viral en redes sociales gracias a las fotografías en las que se ve bien sacado de onda al despertar y ver que nadie tuvo la decencia de despertarlo para que pudiera formarse y recibir la vacuna contra el COVID-19, la cual ya se está aplicando a la población mayor de 18 años en varias partes del país.

Ahora sí que aquí no aplicó el “Al que madruga, Dios lo ayuda” por lo que les recomendamos no llegar tan desvelados a recibir su vacuna contra el COVID-19. Y si lo hacen y piensan dormirse, de a perdis llévense un cartelito para que alguien les haga el favor de despertarlos.