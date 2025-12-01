Lo que necesitas saber: La 'eterna candidata' presentó su candidatura este domingo y adelantó que de ganar, tendrá mano dura para combatir la violencia en Perú (Ay, ajá=),

Dicen que la tercera es la vencida… aunque Keiko Fujimori buscará por cuarta vez ganar las elecciones de Peru en 2026 para convertirse en presidenta.

Candidata a la presidencia de Perú en 2026 // X:@KeikoFujimori

Keiko Fujimori intentará por cuarta vez ser presidenta de Perú

Cuatro años después de que “aceptara” su derrota en contra de Pedro Castillo (a quien condenaron recientemente a 11 años de prisión por “rebelión”), Keiko Fujimori volverá a intentar ser elegida como presidenta de Perú en las elecciones de 2026.

Y aunque desde hace unos meses la ‘eterna candidata’ ya había informado sus deseos por la presidencia, este domingo Fujimori presentó de manera oficial su candidatura.

Esta será la cuarta vez que la líder de Fuerza Popular intenta ocupar el cargo… y aunque será a mitad de diciembre cuando presentará su plan de gobierno, ya fue adelantando que, de ganar, tendrá mano dura para combatir la violencia.

Inestabilidad política y mala imagen del partido; los retos que enfrentará

Aunque eso sí, Keiko Fujimori no la tendrá nada fácil, pues las recientes condenas a expresidentes y la inestabilidad política en el país han hecho que los peruanos prefieran votar en blanco antes que por algún candidato.

Recordemos que con estas próximas elecciones (que se celebrará la primera vuelta en abril), Perú habría elegido a su noveno presidente en 10 años.

Y como si eso no fuera suficiente, para lograr su tan ansiado sueño deberá desprenderse de la mala imagen que su partido, que sirvió como soporte de Boluarte en el Congreso.