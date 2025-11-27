Lo que necesitas saber: Pedro Castillo deberá pasar 11 años, 5 meses y 15 días en prisión. Además, fue inhabilitado durante dos años para ejercer cargos públicos.

Perú está ajustando cuentas con sus expresidentes… pues tan solo un día después de que Martín Vizcarra fuera condenado a 14 años de prisión, se anunció que el exmandatario Pedro Castillo pasará 11 años tras las rejas por “rebelión”.

Perú condena a 11 años de prisión al expresidente Pedro Castillo por “rebelión”

Y es que casi tres años después de todo el relajo que se armó Pedro Castillo Terrones por el intento de autogolpe de Estado, la Corte Suprema de Perú anunció que el expresidente ya fue condenado por “rebelión”.

De acuerdo con las autoridades, Castillo deberá pasar 11 años, 5 meses y 15 días en prisión. Además, lo inhabilitaron durante dos años para ejercer cargos públicos.

Eso sí, la Corte impuso esa misma pena a sus exministros Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México, y Willy Huerta. Además, entre los tres deberán pagar 12 millones de soles como concepto de daño extra-patrimonial.

La búsqueda del asilo en México…

Tal parece que esta condena dará fin a una crisis política de Perú involucró a México… pues Pedro Castillo solicitó el asilo en nuestro país y en varias ocasiones nuestras autoridades intentaron apelar a su favor.

La situación escaló tanto que la Cancillería de Perú pidió a las autoridades mexicanas que respetaran las decisiones internas del país.

En aquel entonces, cuando abandonaba el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía a la Embajada de México (donde su familia sí llegó y recibió asilo), Castillo fue destituido por el Congreso y horas más tarde enviado a la cárcel… donde ahora sabemos que permanecerá un muy buen rato.