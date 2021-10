LadyAcomplejado: Una mujer se estacionó en lugar para discapacitados ¡y se enojó cuando le reclamaron!

Ya extrañaba hablar de alguna Lady o algún Lord… dijo nunca nadie. Una mujer se volvió viral esta semana precisamente por ser una nueva Lady de las redes sociales. ¿Qué hizo? Pues nada más se estacionó en un lugar donde no debía hacerlo y reaccionó con una actitud nada amable cuando alguien le reclamó por eso.

Conoce la historia de #LadyAcomplejado

Fue el pasado 28 de octubre cuando se difundió el video de esta mujer en redes sociales. El encargado de eso fue el usuario de Twtter Arne Aus Des Ruthen, quien mostró la grabación y una foto donde se ve la camioneta de una mujer estacionada en uno de los lugares exclusivos para gente con alguna discapacidad.

El tema es que en la grabación vemos cómo encaró a dicha mujer para reclamarle por ocupar un sitio indebido, pero la reacción de ella no fue para nada la esperada. «¿Qué le costaba pedir disculpas, tratar de explicarse y mover su vehículo en ese momento?», nos preguntamos todos.

Acá te mostramos cómo se puso cuando le reclamaron

Aaaaaah pues no, la mujer prefirió molestarse por el reclamo e insultar a quien le dijo que no debía estar estacionada en ese lugar. Caray, hasta le tronó los dedos para decirle que no se metiera en asuntos que no le importan y que la dejara en paz.

“¿Me puedes dejar en paz, por favor?”, dijo la mujer. Pero que el “por favor” no te engañe, lo dijo con un tono cero amable y tronándole los dedos al hombre que la cuestionó. Y tampoco era como que él estuviera molestándola ni hostigándola, sólo la estaba grabando para dejar evidencia de sus acciones.

“Bueno, no se estacione en lugares prohibidos, señora”, le contestó él. Fue ahí cuando la mujer terminó de explotar y se puso a decirle que le podía preguntar algo a no sé quién, para después pasar al insulto que terminó por darle material a internet para bautizarla como #LadyAcomplejado.

“¡Qué te metes, eres un pinche acomplejado de mierda!”, recitó la dama con molestia cuando notó que el hombre no se estaba tragando su aparente argumento de que alguien la había dejado estacionarse en ese lugar.

Arroba a la señora gandalla que se estacionó en un lugar para personas con discapacidad. RT para que las redes hagan su magia.#LadyPincheAcomplejadodeMierda pic.twitter.com/ATfELXTAM9 — Arne (@A_ausdenRuthen) October 28, 2021

Qué 🐶🐻 neta…